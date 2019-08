Junior Firpo: "Mi objetivo es ponérselo difícil a Jordi Alba"

Junior Firpo, actual jugador del FC Barcelona, volverá a encontrarse con el Betis, pero esta vez defendiendo la camiseta rival. Aún no se ha estrenado en partido oficial, y se ha mostrado con ilusión ante la posibilidad de debutar ante su ex equipo, como ha declarado a Estadio Deportivo: "Sería muy bonito jugar mi primer partido oficial, y primer partido en el Camp Nou con el Barça, contra mi ex equipo y el que me lo ha dado todo, sería muy bonito." Además, reconoce que en el vestuario han bromeado con que el que fue uno de los goleadores que el año pasado dieron la victoria a los verdiblancos en el feudo culé (3-4): "Me lo han recordado en el vestuario, me han hecho algunos comentarios, algunas bromas... La verdad es que nos salió todo redondo, éramos un equipo que íbamos a todos los estadios sin miedo de quien teníamos delante. Aquel partido fue una oda al fútbol, el espectador neutral lo tuvo que pasar muy bien. Nos sirve de aviso de cara al domingo", aseguró.

Junior Firpo se sincera días antes de enfrentarse al Betis

En el plano personal, el que reconoce que nunca que su objetivo es: "Ponérselo difícil a Jordi Alba, un muy buen referente y la mejor competencia que puedo tener", y confesó: "Nunca soñaba con jugar en el Barcelona." Del catalán afirmó: "Es el mejor lateral izquierdo del mundo, así que tener al mejor delante me va a hacer mejorar mucho, me puedo fijar mucho en él, ver los movimientos que hace, los que le hacen a él. Me va ayudar mucho seguro compartir la posición con Alba", afirmó el internacional sub-21 con España.

En cuanto a títulos, el hispano-dominicano, que confesó preferir una defensa de cuatro a la hora de los partidos porque: "Tienes más apoyos, en una defensa de tres si eres el carrilero toda la banda es para ti. No tienes apoyos ni a nadie delante para hacer dos contra uno, me siento más cómodo en una defensa de cuatro", Junior se mostró ambicioso: "Tenemos que luchar por todo. El título principal es la Liga, si la ganas significa que eres el más regular, pero el Barça tiene que luchar por todos los títulos."

Junior Firpo junto a Piqué | Fotografía: Noelia Déniz (VAVEL)

Sus tweets de niño contra Messi y el Barcelona, trajeron mucha cola días antes de su fichaje, pero reconoció: "Esperaba que me hicieran coñas y no me las han hecho, así que mejor, aquello ya está olvidado del todo." Además, se expresó acerca de uno de los cambios que ha notado en su día a día como culé: "Decían que a Neymar el primer día le hicieron dos caños, pues a mí me hicieron tres. La verdad es que aquí los rondos van a otra velocidad. En el Betis había mucho nivel, y allí a los 20 toques había colleja, aquí para llegar a la colleja hay que durar tres veces más, hasta los 60 toques, y lo hacemos. Aquí hay un nivel increíble", finalizó.