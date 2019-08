Paco Jémez: "Es un gran campo con una afición siempre fiel y ruidosa"

Después del entrenamiento, el sábado en la Ciudad Deportiva, Paco Jémez compareció en la sala de prensa para responder a las preguntas de los medios pocas horas antes del partido del domingo ante el Sporting de Gijón en El Molinón - Enrique Castro Quini a las 18:00 horas.

Empezó diciendo: "Es un gran campo con una afición siempre fiel y ruidosa. Vamos a tener que jugar con eso. Es un equipo que se ha reforzado bien y que todos los años tiene las miras para recuperar la categoría."

Añadió: "Es difícil y bonito, sobre todo para saber en qué medida estamos. Quiero saber hasta dónde puede llevar el equipo esa exigencia."

En cuanto a los cambios en el centro de la zaga, ha dicho: "José León va convocado. Tenemos poca gente, y vamos a intentar solucionar la situación de la mejor manera posible. Con la sanción de Martín nos hemos quedado escasos en esa posición. Intentaremos con lo que tenemos buscar la mejor solución, no solo para los que salen de inicio, sino también para los que salgan en sustitución."

Sobre Abdoulaye, Jémez dijo: "Anda con molestias en la espalda. Es la razón por la que no ha entrenado y no hay posibilidad ninguna. Respecto a su situación, estoy de acuerdo con Cobeño y le dijimos al presidente que tenía que salir. Ya deberíamos haberle encontrado acomodo, porque hemos tenido ocasión para ello. Creo que es un error que no haya salido del club, porque él quiere salir y el club quiere que salga. Vamos a ver si en este plazo le encontramos solución."

Seguidamente le preguntaron sobre el cierre de mercado, ante lo que comentó: "Las posiciones y los nombres que tanto Cobe y yo creemos que son adecuados, los tiene el presidente en su poder y tiene que echarlos para delante porque debe y puede. La tercera opción no la contemplo, la de que no quiera. Los objetivos del club deben ser claros y contundentes."

"Hemos tenido cosas que se han ido al traste y ahora, a pocos días de acabar el plazo, necesitamos tres jugadores para terminar de cerrar la plantilla. Hay que echar el resto para traer a esos tres jugadores, porque creemos que nos dan el salto de calidad que necesitamos"

Relacionado con el mercado, habló sobre la posibles salidas, diciendo: "En principio no. El caso de León es especial. Dependería de llegadas. Yo hablé con él y la idea es que juegue. Tenemos equipos que quieren contar con él y queremos cubrir esa posición de central con cuatro centrales, como es nuestra idea. En principio José podría salir. El resto no se espera, salvo algún caso de última hora, porque creemos que son jugadores muy válidos, que nos hacen tener una muy buena plantilla y jugadores con los que contamos y que no queremos que se marche ninguno."

Paco Jémez durante una rueda de prensa | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Después le sacaron el tema de que hace muchos años que no ganan en El Molinón, a lo que dijo: "Las estadísticas están para romperlas. Es un campo difícil. Hay que ir con respeto y ganas, porque no regalan la victoria ni bajan los brazos. Para nosotros es un reto ser los primeros que rompan la racha."

Y ya casi terminando, le dijeron si habrá algunos cambios en el once respecto al encuentro contra el Mirandés, a lo que dijo: "No va a haber muchos cambios, pero alguno sí, sobre todo por el caso de Martín. La estructura del equipo y la manera de jugar es la misma. Me preocupa que no fuimos capaces de ganar, a pesar de hacer muchas cosas bien, y eso es lo que me preocupa. Espero que en Gijón podamos demostrar que somos mejor equipo y que nos sirva para ganar."

Y para terminar habló de Mario Suárez, y dijo: "Está mejor. La semana pasada tuvo molestias y eso ya ha remitido. En principio podría ser una alternativa, porque físicamente está muy bien. La semana pasada era prácticamente imposible que nos ayudara, porque no iba a poder aguantar muchos minutos", finalizó.