Víctor Valdés: "Son sentimientos muy fuertes"

Este martes, el Juvenil A del FC Barcelona jugará un amistoso ante el Ajax de Ámsterdam en la inauguración del Estadi Johan Cruyff. En esta instalación deportiva, disputarán sus encuentros tanto el Barça B, como el propio Juvenil A y el primer equipo femenino.

En la previa del duelo, Víctor Valdés atendió como entrenador a los medios de comunicación a través de una rueda de prensa llevada a cabo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. En ella, abarcó diferentes temas de la actualidad deportiva culé.

Primeramente, el exportero habla sobre lo que significa inaugurar el estadio que lleva el nombre de una leyenda azulgrana, de Johan Cruyff: "El destino me ha puesto en esta situación. Tengo sentimientos muy fuertes. Esta es la casa en la que me crié, el fútbol que me lo ha dado todo, es la referencia y el modelo que impregnarnos todos desde pequeños. Nuestros formadores en el fútbol base siempre lo tenían de inspiración".

Por otro lado, también comentó el tipo de fútbol que quiere imprimir en su equipo: "Diversión, actitud, identidad, variedad e ir hacia el gol y hacer la vigilancia. Yo diría que es futtack con mucho gas, muy dinámico, asumimos riesgos y vamos a por el gol".

En cuanto a una de las joyas de La Masía, Ansu Fati, manifestó esto: "Aunque lo disfruté muy poco, de Ansu no me sorprende nada de lo que haga. Es talento puro, es anarquía y hay que darle libertad para que fluya. No hay que pegarlo a la banda ni nada”. A lo que añadió: “. Le he dicho que no se olvide de donde viene. El representa mucho más, representa el camino difícil y la dura selección que hay que superar".

Por último, también fue preguntado acerca de uno de los jugadores que están sonando para reforzar el primer equipo, Neymar: "Que te voy a decir de Neymar. Yo he estado solo un año con él y siempre me destaca, es algo que le tengo que agradecer”. Asimismo, explicó esto con un tono distendido: “Ahora estoy en la base, me pones en un compromiso y si digo más, quizá me despiden y yo quiero continuar en este club".