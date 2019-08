Piqué: "Esta vez no me la jugaría con el futuro de Neymar"

Todos conocemos a Gerard Piqué. Siempre tan carismático, habitualmente bromista, pero serio cuando se tiene que estar y con esa pizca de atrevimiento. Podríamos decir que Piqué tiene cualidades para esto del Póker y el año pasado se la jugó con un "all in". "Se queda", afirmó. Este año, en el torneo de póker EPT Barcelona, aunque venía de ganar 350.000 euros y quedar segundo clasificado, ya no se la jugó tanto: "No me la jugaría por el futuro de Neymar, puede pasar de todo". Sí, ha aprendido. Es consciente de que estas negociaciones son mucho más complicadas que las del año pasado. Ya no es solo Barcelona o PSG, ahora han entrado nuevos factores.

Desde el club no han salido comunicados oficiales que suavicen la incerteza de los últimos días. Piqué se limita a decir lo que ya se sabía: "Claro que nos gustaría que volviera, pero es algo que no podemos controlar. Lo dejamos en manos de los que deciden y a partir de ahí veremos qué pasa en los próximos días". Esperar. Dejar que los altos cargos del Barcelona hagan su trabajo y no cometer el error del año pasado con el "se queda".

Este año busca otra estrategia, menos atrevida, pero más lógica: que Neymar se exprese. Gerard asegura que un “comunicado público en el que expresara su opinión ayudaría en el proceso”. Un comunicado que ya pidió hace unas semanas en el “stage” de pretemporada que hizo el Barça en los EEUU, pero que no llega. De momento las negociaciones siguen bloqueadas y desde los principales medios no se para de especular en posibles combinaciones que hicieran viable el traspaso.

Se tendrá que ver como terminan estas negociaciones tan parecidas a una partida de póker, deporte del cual Neymar es un gran aficionado.