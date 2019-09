Hiroki Abe: “Me siento arropado por mis compañeros”

El Barcelona B de García Pimienta no pudo pasar del empate a 2 en el estreno del Johan Cruyff, un estadio emblemático que este domingo quedó inaugurado en competición oficial tras el choque entre Barça B y Nàstic de Tarragona. Los azulgranas fueron superiores en muchos momentos del partido y lograron adelantarse en el marcador hasta en dos ocasiones, pero el Nàstic supo aprovechar los momentos de desconexión azulgrana para arañar un punto del feudo 'blaugrana'.

"Me siento con honor de poder jugar aquí"

Hiroki Abe fue la principal sorpresa en el once titular de García Pimienta. Tras el encuentro, el japonés explicó cómo está siendo su adaptación en el club: “El equipo no ha ganado y no he podido marcar. Me hubiera gustado dejar más evidencias de alguna manera”. En relación a la dificultad de comunicación por el idioma, Hiroki explicó que “a medida que voy haciendo entrenamientos y voy jugando bien, me siento mejor y me siento arropado por mis compañeros”.

“Lo único que puedo hacer es eso, hacerlo todo lo mejor posible. Estoy empezando a entender los términos que utilizan para el partido”, añadía.

Hiroki también habló del nuevo templo azulgrana, el Johan Cruyff Stadium y resaltó el “honor” que le supone jugar allí: “Es un estadio maravilloso, siento necesidad de conocer más historia de este club y entonces entenderé el peso de este estadio también. De todos modos me siento con mucho honor de poder jugar aquí”.

"Hay una diferencia clara entre el primer equipo y Segunda B"

Hiroki participó semanas atrás en la Gira por Japón con el primer equipo, aunque no dispuso de minutos por una lesión. El japonés afirma que para él no es un problema no haber contado con minutos en el primer equipo: “Es evidente que hay una diferencia clara de nivel entre el primer equipo y Segunda B, pero los jugadores de Segunda B queremos intentar ser como ellos. En ese sentido estoy muy contento y estoy intentando seguir con estos pasos”.