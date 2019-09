Borja Iglesias: "Queremos ser un equipo que quiere tener la pelota, que quiere generar"

Borja Iglesias es uno de los jugadores que más ilusionan a la hinchada del Betis esta temporada, y no es para menos. Poco después de salir desde el banquillo ante el Leganés, mandó una volea al palo que levantó a los presentes en el Benito Villamarín, incluso él mismo confesó en zona mixta que lo había celebrado: "Me he ido a celebrarlo la verdad, te diría que no, pero me he ido a celebrarlo. Pero bien, contento porque le hemos dado la vuelta al gol de ellos. Hemos estado bien, hemos generado mucho, y era una victoria que nos hacía falta", aseguró el gallego.

Borja Iglesias regresó al verde, y levantó a los aficionados de sus asientos

Resaltó la importancia de esta victoria, y también de definir el estilo de juego del equipo, un aspecto que también comentó el capitán: "La intención es esa, un poco lo que hablaba Joaquín, ser un equipo que quiere tener la pelota, que quiere generar, que quiere ser ofensivo… Es cierto que es la parte difícil del fútbol, no es sencillo generar y estar acertado arriba, pero nosotros tenemos nivel para hacerlo. Contentos porque remontando encima es algo que aporta mucho al grupo, y a partir de ahora a seguir trabajando y a seguir creciendo", afirmó.

Respecto a su recuperación, se ha mostrado muy agradecido con el cuerpo médico, afirmando que ha puesto todo de su parte para regresar al verde cuanto antes: "He trabajado bastante estas dos semanas. Estoy contento con cómo me han cuidado el servicio médico y todos. La verdad que me siento muy a gusto, y quiero agradecérselo también porque han estado muy pendientes de mí y me han cuidado muy bien."

Borja Iglesias junto a Guardado y Emerson | Fotografía: La Liga

Loren, su competencia más próxima, está de dulce, lleva tres goles en tres partidos, y así se ha referido Borja a su compañero: "De aquí hacia arriba. Es un jugador de muchísimo talento, con muchísima capacidad para hacer gol, aporta muchísimas cosas, y es muy importante que él esté en ese estado. Para el equipo es muy positivo cuantos más jugadores estén enchufados con el gol. Nabil está muy bien también, y todo esto es muy positivo, porque eso es lo que hacen los equipos que luchan por cosas bonitas", finalizó.