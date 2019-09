Gonalons: "Tenía otras ofertas, pero la del Granada CF era la mejor para seguir progresando"

Maxime Gonalons, último refuerzo del Granada CF, ha sido presentado esta mañana en la Ciudad Deportiva del club junto a José Macanás, Antonio Fdez. Monterrubio y Fran Sánchez, responsables de la entidad.

El centrocampista francés ha rechazado otras ofertas para unirse al conjunto nazarí con la intención de seguir mejorando en su carrera profesional. “Es verdad que tenía otras ofertas de otros clubes en el mercado, pero la del Granada era la mejor opción para seguir progresando. Conozco la liga y es un buen lugar para que viva bien mi familia”.

Preparado para jugar

Cuestionado por su estado físico, Gonalons ha afirmado estar preparado para el próximo encuentro. “Es cierto que no he jugado ningún partido de pretemporada, pero estoy preparado para jugar con el equipo el próximo partido. Me he entrenado muy bien para llegar al cien por cien”, ha declarado el francés.

“Creo que puedo aportar el máximo por delante de la defensa. Sé que el míster juega con dos mediocentros, hay que hablarlo con él y ver dónde puedo encajar mejor”. Maxime Gonalons se postula, si las lesiones le respetan, como el acompañante de Montoro en la sala de máquinas del Granada de Diego Martínez.

Confianza del club y del míster

El futbolista ya ha hablado con Diego Martínez y se muestra contento de la confianza depositada en él tanto del Granada, como del míster. Pese a ello, no se pone etiquetas en este Granada CF. “He hablado con Diego, pero todavía no hemos concretado nada. Sé que tengo mucha confianza por parte del club y eso me hace sentir mejor. Ya habrá tiempo para hablar sobre el puesto que me corresponde en la plantilla”.

Gonalons aterriza en Granada en lo que considera “un proyecto muy interesante para mí en el cual voy a dar el máximo”. El francés ha destacado el “gran inicio de campeonato del equipo”, y ha comentado que está “en un club que está en proceso de crecimiento”.