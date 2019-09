Lalo Arantegui: "No tengo ninguna duda de que la plantilla es muy competitiva y compensada"

Lalo Arantegui comparecía ante los medios de comunicación para desmenuzar todo lo que ha dado de sí la ventana de fichajes estival, tal y como es costumbre en el club al cierre de cada mercado. El director deportivo ha abordado los temas candentes del verano y los nombres propios que han dejado los últimos meses. Además, ha destacado la cantera como una de las bases del proyecto a largo plazo del club, y ha anunciado la renovación de Raúl Guti hasta 2024. También ha dejado la puerta abierta a una última incorporación, presumiblemente la de Sergio García, que sería "un broche para la plantilla", y con la que se ha mostrado optimista.

Pombo tiene una oferta de renovación encima de la mesa, pero expira el viernes

En el último día de mercado, al zaragocista le preocupaban esencialmente dos cuestiones. La primera, la llegada de un punta distinto a Luis Suárez y Dwamena, aunque no se esperaba que esta incorporación llegase el último día al tratarse de jugadores en paro y por tanto, no sujetos a las fechas del mercado. La segunda, el futuro de Jorge Pombo, que ha estado todo el verano en el escaparate y que finalmente continúa en la disciplina blanquilla. Respecto a esto, Arantegui ha reconocido que el comportamiento del mercado con el jugador ha sido "una sorpresa", a la vez que ha sido tajante a la hora de afirmar: "El Zaragoza no puede aceptar una oferta de 100.000 euros y un porcentaje de una futura venta. Eso que quede claro", ha concluido. Además, ha anunciado que al mediapunta se le mantiene una oferta de renovación vigente hasta el viernes, día seis: "Si la respuesta es negativa, será difícil que pueda jugar con nosotros", ha sentenciado.

El director deportivo también ha querido disipar los rumores que circulan acerca de la relación con Víctor Fernández: "La relación ha sido muy buena desde que Víctor llegó al club. Siempre ha sido un referente a la hora de hablar de entrenadores, y más en Zaragoza. Ha sido un día a día muy cordial, de la mano en la configuración de la plantilla. La relación a nivel laboral es perfecta", ha remarcado.

James Igbekeme y la ambición del consejo

El de Igbekeme es otro de los nombres que no han tardado en salir a la palestra. El centrocampista nigeriano ha sido uno de los focos del verano, en tanto que su salida podría haber supuesto una importante inyección económica para las arcas de la entidad. Con la salida de Pep Biel, otro futbolista que contaba con un cartel importante, su continuidad parecía segura, pero la incertidumbre reinó entre la afición hasta las últimas fechas. En este sentido, Lalo Arantegui se ha apresurado a aclarar: "El consejo ha mostrado una gran ambición al rechazar ofertas superiores a cuatro millones y elevados porcentajes por James. Eso, en un club como el Zaragoza, con una economía comprometida, deja a las claras la ambición que tiene el club."

Respecto a Biel, Arantegui ha comentado que su venta: "Permitió la llegada de Shinji Kagawa", en un movimiento que ha calificado como un: "Cambio de cromos con una rentabilidad para el club", en tanto que se trata de jugadores de un perfil similar y que se desenvuelven en las mismas demarcaciones.

El jugador pretendido o nadie más

Al margen del tema de las salidas, tanto las que llegaron a producirse como las que no, el director deportivo también ha hablado de los movimientos que podrían llevarse a cabo en las próximas fechas, donde el único mercado posible es el de los futbolistas en paro: "El míster ya dijo que estaba contento con la plantilla, que se podía apuntalar sobre todo en aspectos ofensivos. He dicho al comienzo que la plantilla no está totalmente cerrada, el club está negociando con un jugador que es libre, y somos optimistas en conseguir esa incorporación. En caso de no conseguirla, la plantilla seguirá siendo igual de compensada, igual de comprometida y competitiva para afrontar el reto", ha afirmado. Esta posible incorporación, como bien es sabido, es la de Sergio García: "Todos sabéis con nombre y apellidos quién es el jugador libre. Falta un pasito más para que vea que el Zaragoza es una muy buena opción para él", ha llegado a deslizar ante los medios. Y, según ha dicho, será Sergio García o no será nadie, por lo que las posibilidades de redondear la plantilla pasan exclusivamente por firmar al atacante barcelonés, movimiento para el que el club se da un plazo de entre una y dos semanas.

Renovaciones en el horizonte

Al margen de la prolongación del contrato de Guti hasta 2024, Arantegui ha hablado también de otras renovaciones. En las próximas semanas y meses, se trabajará en una oferta para Igbekeme, donde ha reconocido que el club: "Hará un esfuerzo voluntario para adaptarla a su valor de mercado. La predisposición en principio es buena." En los casos de futbolistas que terminan contrato al final de la presente temporada, como son Íñigo Eguaras, Javi Ros o Simone Grippo, el director deportivo los ha calificado como: "Futbolistas diferentes, con un saber estar importante dentro del vestuario." Respecto al primero, se ha emplazado a observar su rendimiento para valorar la renovación: "Posiblemente la renovación más próxima sea la de Julián Delmás, hay un principio de acuerdo, y espero poder anunciarla en breve. Este mes, supongo", ha adelantado.

Finalmente, Lalo Arantegui ha tenido tiempo para hablar de Alberto Zapater, que se encuentra en proceso de recuperación sin fecha prevista para su vuelta: "Zapa es una persona súper optimista, muy comprometida con el club y consigo mismo. Si tiene un cinco por ciento de posibilidades de volver, apurará ese cinco por ciento. Está haciendo un trabajo impresionante para volver, y espero que en menos de un mes esté incorporado al cien por cien con el grupo", ha concluido.