Lozano y Quezada fueron presentados en el Carranza

Tras confirmas sus fichajes el último día de mercado, Anthony Lozano, más conocido como Choco Lozano, y Luismi Quezada han sido presentados en el Estadio Ramón de Carranza en una rueda de prensa dirigido por Óscar Arias. Este mismo fue el encargado de introducir a ambos jugadores, destacando que Anthony Lozano llega del Girona en calidad de cedido con opción de compra y Quezada viene traspasado y fichado por dos temporadas. Una vez finalizado, le tocaría el turno de palabra al Choco.

En primera instancia, Lozano mostró su agrado por la oferta del Cádiz, la cual fue la primera que tuvo y la que priorizó, diciendo: “Lo tenía muy claro desde un principio. De todas las opciones que tenía la del Cádiz fue la que más me agradó y la primera que me llegó. Di mi palabra aquí y estoy muy contento porque me han acogido muy bien. Agradecido con el club porque depositó su confianza en mí”.

De la afición del Cádiz, la conoció en primera persona en el partido contra el Extremadura, afirma “Ya había tenido la suerte de jugar en el estadio, jugué con el Tenerife el play off y sé lo que aprieta la afición. Es una de las cosas que me impulsó a venir aquí”.

Por último, afirma que viene a recuperar el nivel que mostró en el Tenerife y que, desafortunadamente, no ha podido mostrar en Girona. “Vengo aquí porque estos dos últimos años no ha sido buenos para mí y es un reto muy grande. Quiero volver a ser el mismo del Tenerife, pero tengo que trabajar mucho y espero que las cosas salgan bien. No es fácil entrar, pero espero jugar unos minutos en Santander porque tengo ganas de debutar y hacer lo que más me gusta, que es jugar al fútbol”, fue lo que dijo el jugador.

Tras las declaraciones de Lozano, le tocaría a Luismi Quezada. El futbolista procede del Real Madrid y llega al Cádiz con la ilusión de seguir progresando, dijo: “Vengo al Cádiz que es un gran equipo y quiero darle importancia a defender y cumplir objetivos. Vengo del Real Madrid, que es otro gran club, pero ahora estoy centrado en el Cádiz y si es posible en jugar el play off. Tenía que salir gente para poder entrar y el Cádiz me llamó hace unas semanas y yo tenía claro que quería venir aquí”.

El futbolista suele desempeñarse como lateral, aunque también se le ha visto jugar de extremo. Este mismo reconoció: “Le es igual donde le quieran poner. Voy a aprender lo que me pida el entrenador y haré lo que necesite el equipo. Vengo a priorizar la defensa y cuando se pueda, tiraré hacia adelante”.

Por último, recordó la temporada pasada, donde defendió los colores del Córdoba y se enfrentó a los amarillos, con lo que dijo: “Jugué contra el Cádiz en la primera vuelta, pero por circunstancias no jugué la segunda. La campaña pasada fue un aprendizaje para mí y aunque no cumplí los objetivos, aprendí lo que es el fútbol profesional. Voy a devolver toda la confianza que me han dado”.