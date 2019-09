Marc Roca: “No tenemos por qué alarmarnos”

Marc Roca, con 22 años, se ha convertido en una de las voces más respetadas en el vestuario del Espanyol. El joven centrocampista ha levantado ya el interés de grandes clubes que querían hacerse con sus servicios este verano, como el Bayern de Múnich, pero el catalán afirma que no pensó en ningún momento en abandonar el barco perico.

“Nunca dudé. Son cosas que no me preocupan. Son cosas externas a mí. Estoy contento y quiero estar aquí. No me vi fuera del Espanyol en ningún momento. Lo he vivido todo con normalidad y naturalidad, no me preocupaba. Me preocupa el presente, trabajar y hacer las cosas bien. Mi objetivo es mejorar cada día. No me desestabilizó, tenía claro que mi día a día estaba aquí, no hubo ningún problema”, dijo Marc Roca en rueda de prensa.

El equipo, en este inicio de la temporada, ha conseguido el objetivo principal que era el de clasificarse para la Europa League, pero no ha cosechado un inicio liguero como se esperaba de este grupo.

“En Liga no hemos comenzado como queríamos. Pero el primer objetivo era clasificarnos para la Europa League y lo hemos conseguido. No tenemos por qué alarmarnos, nos irá bien. El parón de estas semanas nos servirá para trabajar”, afirmó el canterano del Espanyol.

En este sentido, Roca apoyó el trabajo de su entrenador, David Gallego, cuestionado por sus resultados las últimas semanas.

“(A David Gallego) le veo tranquilo, entrenamos bien. Confiamos en él, todos confiamos en él. Esto acaba de empezar, con trabajo lo sacaremos hacia delante. Será un gran año y haremos una gran temporada”, dijo Marc Roca. “Es un sistema en el que tienes que pensar y requiere un proceso de adaptación, para que luego las acciones fluyan y salgan sin pensar. Creo que nos irá muy bien”.

Por ahora, el jugador ha participado como mediocentro, una posición donde se siente bien. “Creo que puedo aportar en la salida de la pelota. Intento hacer lo mejor que puedo lo que me pide el míster. Me siento cómodo.”

En el próximo partido en Ipurua, Roca espera sacar, por fin, la primera victoria de la temporada en competición regular.

“Ojalá hagamos un gran partido en Ipurua y sumemos los tres puntos. Será un choque importante para nosotros. Se verá un Espanyol valiente que querrá la pelota. Saldremos a ganar, sólo tenemos un punto”.