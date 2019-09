Jenni Hermoso: "Vengo a hacer historia con el Barça"

La máxima competición europea femenina vuelve a escena para el FC Barcelona. Las azulgranas jugarán este miércoles ante la Juventus, en el encuentro perteneciente a dieciseisavos de final del torneo en el Stadio Giuseppe Moccagatta.

Una de las goleadoras de la plantilla, Jenni Hermoso, compareció ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en el contexto del encuentro de carácter europeo.

La española comentó que el camino que llevan es el que deben de continuar: "La victoria del otro día fue un punto de inflexión para seguir trabajando como lo estamos haciendo. También será un partido diferente el de Champions, tiene una motivación extra, solo el nombre ya lo dice todo y creo que nada de lo que hemos trabajado hasta ahora será parecido a lo que nos encontramos ante el Tacón. El partido ante la Juve será muy duro, tendremos que trabajar, lo vamos a preparar lo mejor posible y creo que lo estamos trabajando muy bien".

También fue preguntada acerca de que si para las italianas es un hándicap, en el apartado físico, no haber debutado aún en la Serie A: "El ritmo de partido es importante, pero se habrán preparado muy bien para este partido, igual que lo hemos hecho nosotras, aunque hemos tenido la suerte de jugar (oficialmente), creo que eso no es un problema para un partido de Champions. Será un partido muy disputado, irán a por todas porque el año pasado no tuvieron la suerte de pasar de primera ronda y este año será muy bonito para ellas".

En cuanto al hito de que las culés fueran el primer equipo español en llegar a una final de esta competición, manifiesta: "El año pasado lo viví desde la grada y no es lo mismo que lo que vivieron ellas. Lo que hicieron para el fútbol español fue un hecho histórico y ahora que estoy aquí, vengo a hacer historia con el Barça. Espero que empecemos con buen pie".

Jenni Hermoso recordó cual es la verdadera meta del club para la temporada 2019/20: "Lo primordial este año será competir para ganar la Liga, es un objetivo muy claro, no se nos puede escapar otra vez ya que son ya varios años sin ganarla. El Barça, cada día, está creciendo para ganarlo todo, así que no creo que se nos vaya la cabeza, el primer objetivo es ganar la Liga y sabemos todos que la Champions es un premio, pero cada vez estamos más seguras de que el Barça puede hacer cosas muy grandes".

Sin embargo, la azulgrana no quiso mojarse sobre el papel que jugará el Femení en esta edición de la UEFA Women’s Champions League: "Lo primero de todo es el primer partido que tenemos ahora. No hay que mirar más hacia delante, lo más importante es hoy, trabajar en el entrenamiento para llevarlo lo mejor posible el miércoles. No mirar más lejos".

La jugadora también ha agradecido el apoyo recibido por los fans en el debut en el Estadi Johan Cruyff: "Para mí fue un regalo, el poder salir y sentir a la gente como me recibió, no me lo esperaba y eso será bonito de recordar. Fue una noche mágica y muy difícil de olvidar".