Leo Messi: "Quiero estar en el Barcelona, es mi casa"

Leo Messi ha concedido una entrevista al diario Sport para analizar lo que fue la temporada pasada y para hablar de diversos temas de actualidad, entre ellos su futuro. Preguntado por como cree que fue el balance de la pasada temporada comenta que, "en realidad no fue un gran año por como termino, pero hicimos una gran temporada hasta los últimos partidos" reconoce el capitán azulgrana, a nivel personal añade, "me sentí muy bien aunque siempre digo que lo que me interesa son los títulos colectivos." A la pregunta sobre si se siente favorito para ganar este año el Balón de Oro Leo responde reconociendo que, "ya no se sabe quien es favorito o no, últimamente se mira más los resultados a nivel de equipo, a la Champions se le da mucha importancia y otras veces al Mundial donde aveces se le da importancia y otras no".

Con respecto a la lesión en el soleo que ha impedido que podamos disfrutar del argentino en este inicio de temporada ha mencionado, "me siento mejor. Estuve quince días y cuando me pensé que estaba bien, en uno de los entrenamientos antes del Betis me resentí un poquito. Nunca había pasado por esto y ahora ya se lo que es" y sigue diciendo "voy a jugar cuando realmente sienta que estoy seguro y no vuelva a pasar por una recaída". Admite que no estará disponible contra el Valencia, en la cuarta jornada de liga en el Camp Nou pero es optimista de cara a su regreso y cree que para los partidos contra el Borussia en el debut del equipo en Champions o contra el Granada en la quinta jornada de liga espera estar listo.

Repasando la actualidad del equipo, Messi asegura no preocuparse sobre el inicio un tanto irregular del conjunto, aunque admite que, "no me preocupa, pero hay que ser conscientes de que no se puede empezar así, ahora después de este parón hay que hacer el 'clic' y cambiar". "Queremos ganarlo todo", repite Leo Messi como en años anteriores, "después el año nos marcará para qué estamos". La Champions le haría especial ilusión al capitán ya que declara, "me encantaría ganar la Champions como club y a nivel personal me encantaría ganar otra" y termina diciendo que no firma ganar solo la Champions sino que le gustaría ganar la Liga también, haciendo especial hincapié a que no van a dejar de pelear por el título doméstico que se han llevado siete veces en los últimos diez años.

Respecto a las nuevas incorporaciones ha comentado, "vinieron jugadores muy importantes, hoy por hoy tenemos muchas variantes" aunque opina que el año marcará si la plantilla es mejor o no que la del año anterior, dependiendo de lo que consigan colectivamente. El crack argentino ha sido preguntado por su gran amigo Neymar, nombre que ha sonado incesante todo el mercado de fichajes, "me hubiese encantado que viniera", pero reconoce, "entiendo a la gente que estaba en contra, y es normal por todo lo que había pasado con Ney", no obstante se reafirma diciendo que en términos deportivos le hubiera encantado verlo vestido de nuevo con la camiseta del Barça.

Aprovechando los rumores sobre el futuro del jugador argentino y lo que el presidente Bartomeu admitió en una entrevista donde declaró que Leo Messi se puede ir gratis al final de esta temporada, el atacante manifiesta que, "quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, hacer toda mi carrera porque esta es mi casa", admite que, "para mi no significa nada la cláusula o el dinero" y continúa diciendo, "lo más importante para mí es tener un proyecto ganador". Sobre su contrato explica que su intención es, "seguir acá el tiempo que me vea capacitado para rendir y que el físico me lo permita", pero también reconoce que de momento no ha habido contactos con el Barça con respecto a la ampliación de su contrato.