Paco Jémez: "Estoy contento con el equipo, pero nos falta más contundencia de cara a gol"

El pasado 13 de septiembre el Rayo jugó ante el Racing de Santander en la quinta jornada de la Segunda División en Vallecas. Finalmente ganaron los franjirrojos por dos a cero con goles Saveljich y Bebé.

Empezó diciendo: "Con un resultado tan ajustado como un 1-0 puede pasar cualquier cosa. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. No hemos dejado nada al Racing de cara al gol. Ya llegarán otros partidos con más gol, pero también teníamos que manejar otro tipo de situaciones, como dejar la portería a cero y esto nos tiene que servir."

Siguió hablando sobre el partido, comentando: "Hemos tenido casi un 70% de posesión. Hemos tenido el balón. Un equipo que va perdiendo, indudablemente tiene que irse arriba, pero no nos han creado casi ocasiones de gol. Estoy muy contento con las dos partes. Posiblemente la mejor la primera. Ha sido mejor la primera que la segunda."

"Teníamos uno menos, ellos también, y un jugador menos te hace faltar algún elemento para esa línea de pase y tener profundidad, pero me han gustado las dos partes."

Le preguntaron por que falta más gol, y dijo: "En el fútbol, los que apostamos por jugar de una determinada manera, por mucho convencimiento que tengas, por mucho que te guste una forma de jugar y que tus jugadores intentan hacerla, se genera desconfianza, aunque no quieras. Es lo feo de este negocio."

Añadió: "Aunque tú creas que lo estás haciendo bien y que el contrario tira menos que tú a puerta y no hay errores graves. Vamos a seguir generando más ocasiones de gol, pero creo que somos un equipo en el que podemos pedir a los jugadores que de cara al gol hay que tener más contundencia."

Después habló de Martín, sobre el que dijo: "Martín tiene que mirar y ver por qué ha cometido esos errores. Él se siente importante y quiere meter la pata y la cabeza en todos los sitios. Llegar a todos los balones y le falta ese poso que te da el paso de tiempo. Es un peaje que tiene que pagar él y todos. Son situaciones problemáticas para todos, y no puedo permitirle a nadie que deje al equipo con uno menos tan pronto."

"Hay que trabajar mucho con él. Son errores propios de la juventud y juega en una posición complicada para un jugador tan joven."

Y ya para terminar habló del VAR: "El fútbol se ha convertido en caos. No hay quien controle un partido, aunque quieras. Esto está tomando un camino que no tiene buena pinta. Los jugadores no saben si pueden tocar o no. Cuando quitas voluntariedad e involuntariedad en el juego lo dejas todo al azar, a mí eso me parece muy injusto. Aquí tiene que ganar el que mejor gane y mejor juegue. No el que más suerte tenga. Es imposible tomar el control del partido. Entre los expulsados, el árbitro, cualquier contacto se pita.

Y añadió: "Nunca ha habido tantos expulsados en los partidos. No me gusta lo que veo, es mi opinión y mi impresión. Los árbitros ya no saben cuándo han acertado y cuando no. Si no analizamos esta situación con perspectiva, esto nos va a llevar a un deporte que se nos va de las manos. Es una opinión personal que tengo", finalizó.