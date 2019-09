Una racha que se corta y un dato no apto para supersticiosos

El Real Madrid parece no despertar de la mala época que están pasando, cuando parece que todo va encaminado algo vuelve a fallar. Esta vez la piedra que se ha encontrado el conjunto de Zidane se llama PSG, precisamente ha sido en la competición favorita del Real Madrid donde se han encontrado una nueva caída.

El conjunto blanco perdió 3-0 en su debut en la UEFA Champions League, han sido 12 las victorias seguidas del Madrid en sus estrenos en la Champions League. Y este año ha perdido ese primer encuentro, otro dato que los madridistas no querrán saber es, que nadie ha ganado el torneo tras empezar con derrota y sólo tres equipos lograron llegar a la final: Milán 1994-95, Bayern 1998-99, Tottenham 2018-19.

No son buenos datos para el Madrid, los de Zidane no han empezado con buen pie la temporada y la derrota en Champions es algo que ha sorprendido mucho a todos los aficionados madridistas, que ven como el equipo no acaba de mejorar por completo y se ven con otra temporada sin ganar ningún título.

El equipo no quiere perder la calma, pero ese 3-0 del PSG sin sus tres mejores jugadores provoca muchos interrogantes, el equipo no tenía estructura alguna, el centro del campo estaba completamente perdido y los de Zidane no encontraba soluciones, dichas soluciones si las encontró el PSG que en tan solo 3-4 pases se plantaban en el área del Madrid.

Otro dato que preocupa mucho a la afición es que el club madridista encaja muchos goles y son ya demasiadas las críticas que recibe Courtois, que, sin duda, no ha encontrado todavía su sitio en el Madrid, nadie duda de que es uno de los mejores porteros del mundo, pero, de momento no está demostrándolo en el Real Madrid. En el día de ayer el equipo se enfrentó a Keylor Navas que estaba defendiendo la meta del PSG y muchos madridistas no escondían la rabia de verlo con otros colores.