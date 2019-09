Ismael, el debut de un "nuevo prometedor" canterano bético

Este viernes debutó en Primera un jugador en el que se tienen puestas muchas esperanzas, y es que Ismael Gutiérrez, el primo de Fabián Ruiz, tiene muchas cualidades que despiertan el interés del aficionado bético. Es un futbolista con porte y talante, que no se pone nervioso y que se atreve ante cualquier situación. Claro está que el nivel que hay en la máxima categoría no es el de Tercera, pero se le ven rasgos de calidad. Quedaba un cuarto de hora, y Rubi decidió dar entrada a esta joven promesa. El "sacrificado" fue Guardado, que tenía una tarjeta amarilla. No tuvo muchas oportunidades para demostrar su calidad, pero se le vio con desparpajo y ganas. Tras el partido realizó unas declaraciones en zona mixta para Betis TV.

Ismael se mostró con ganas y visiblemente emocionado después del partido

El 20 de septiembre de 2019 es la fecha en la que debutó Ismael en el Betis, un día que no olvidará fácilmente. Tras el partido realizó las siguientes declaraciones: "Veníamos a por los tres puntos. Hemos estado bien en algunos momentos y en otros nos ha tocado sufrir más, pero es un buen punto". señaló el jugador. También respondió a la pregunta de cómo fue ese momento de entrar al campo, y el jugador hizo referencia a Rubi, y a lo que le dijo antes de ingresar al terreno de juego: "Andrés estaba tocado, me ha llamado Rubi y he tratado de aprovechar la oportunidad al máximo. El míster me dijo que estuviera tranquilo, que no estuviera nervioso y que siguiera como lo estoy haciendo." Habló igualmente de las diferencias en Primera y el ritmo más alto que hay en la categoría, pero alabó a sus compañeros diciendo que con ellos era mucho más fácil.

Sin duda, un jugador prometedor en el que los aficionados béticos le tienen puestas muchas esperanzas. Quizás esa sea la pieza que le falta al engranaje verdiblanco para que este equipo funcione.