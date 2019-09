Zidane: "Estoy fuera cuando perdemos y dentro cuando ganamos"

Un Madrid aparentemente recuperado intentará reconquistar a su afición este miércoles en el Santiago Bernabéu ante Osasuna. Después de la debacle de Champions contra el PSG, los blancos llegan con los ánimos por las nubes tras vencer en la anterior jornada al Sevilla por la mínima.

Los blancos completaron la última sesión de preparación antes de enfrentarse a los de Jagoba Arrasate. El equipo felicitó a los premiados de la gala The Best FIFA celebrada en Milán. En el entrenamiento, 'Zizou' recuperó a Modric e Isco, mientras que Marcelo y Asensio siguen con sus respectivos procesos de recuperación, y la gran ausencia fue Mendy, que sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda y se perderá los encuentros ante Osasuna y Atlético.

Zinedine Zidane habló sobre el rival, Osasuna, al que considera: "Un equipo muy bueno que tiene confianza y es intenso. Nosotros sabemos el rival con quien vamos a jugar, y no me sorprende. En general, en esta Liga todos los equipos son muy buenos."

Ante el Sevilla el equipo mostró otra cara diferente a la ofrecida en Champions, y de la que se espera que se repita este miércoles: "Más allá del partido que hicimos ante el Sevilla, de lo que se trata es que juguemos en equipo desde el minuto uno al final. Para ganar el partido lo necesitamos. Tenemos que pelear todos juntos en cada partido", declaró 'Zizou'.

El técnico blanco está en el punto de mira por sus decisiones y por los resultados del equipo, a lo que Zidane respondió: "No pienso en eso. Estoy fuera cuando pierden y estoy dentro cuando ganamos. Tenemos que trabajar y hacer un gran partido", y añadió: "Me siento fuerte, pero igual que siempre. Yo intento dar el 100% y es lo que intento hacer cada día. El resto puede pasar de todo. En lo malo también aprendes mucho."

El Madrid está teniendo uno de sus peores comienzos de temporada en el tema lesiones, a la que se ha sumado la de Mendy: "Me molestan mucho las lesiones, pero es una parte del fútbol que no controlamos muy bien. Cuidamos mucho a los jugadores, pero no vale solo eso. Los partidos te exigen mucho y cuando yo veo a los jugadores no descansan nunca. Estoy molesto, pero no preocupado", confesó.

Con respecto a los galardonados en la gala The Best, Zidane dijo que no vio la gala, pero: "Me alegro por mis jugadores que tenga el premio. Un jugador es el que es, y puede tener momentos complicados, pero si es bueno, es bueno."

Sobre el tema Rodrygo, el cual no fue convocado en la anterior jornada ni por el primer equipo ni por el Castilla, el francés comentó: "Rodrygo es un jugador de la primera plantilla. Son decisiones mías al final, y depende del primer equipo. Estamos encantados con él y de vez en cuando le tocará jugar con el Castilla", finalizó.