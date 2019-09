Leo Messi: "Ansu Fati tiene unas condiciones impresionantes"

GANAR EL THE BEST

"Estoy muy contento por recibir este premio, el cual no tenía, muy feliz de poder tenerlo", declara el atacante azulgrana que ha conseguido el galardón personal que le faltaba en su amplia colección. "Ha sido muy lindo y muy emocionante todo el día de hoy por el hecho de vivirlo con mis hijos", refiriéndose a sus dos pequeños Leo añade, "ellos son muy futboleros y ver a todos los jugadores les ha hecho mucha ilusión, han disfrutado mucho de este día y de esta gala". Con respecto a los años que lleva el crack argentino en el más alto nivel ganando multitud de premios individuales y títulos con su club declara, "siempre trabajo y doy el máximo para intentar seguir creciendo, seguir mejorando y seguir ganando títulos que es lo más importante".

ASPIRACIONES DEL EQUIPO

Leo Messi dejó claro en la presentación del Barcelona para la temporada actual 2019-2020 que van a volver a luchar por todos los títulos que disputen e insiste en la orejona, "han pasado cuatro años desde la última vez que ganamos la Champions y realmente queremos ganarla de nuevo pero sabemos que tenemos que hacer el trabajo día sí día también o no será posible".

LA IRRUPCIÓN DE ANSU FATI

"Me ha impresionado, el primer día que lo vi entrenar me llamo mucho la atención y el siguiente partido ya estaba debutando con nosotros, tiene unas condiciones impresionantes", sin embargo Messi quiere quitarle presión al joven atacante azulgrana, "hay que ayudarle y no meterle presión, tiene 16 años y todavía no pueden darle depende que responsabilidades". El actual The Best también ha querido hacer referencia a sus primeros años en el conjunto catalán para referirse a la actual situación del recién nacionalizado español, Ansu Fati, "me gustaría que tuviera una participación gradual, como me pasó a mí cuando empecé, recordemos que solo tiene 16 años", y ha seguido acordándose de los jugadores que en sus inicios cuidaron de él, "me ayudaron mucho Ronaldinho y Rijkaard. Todo el equipo lo hizo a su manera. Especialmente Rijkaard, quien me dejó fuera de algunos partidos y yo me enfadaba, ahora que soy mayor lo puedo entender y agradecérselo".