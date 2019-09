Previa Getafe CF-FC Barcelona: a remontar el vuelo fuera de casa

Viajar hasta un estadio que no es el Camp Nou supone recibir una bofetada de amargura para un Fútbol Club Barcelona en el que jugar fuera de casa se ha convertido en toda una odisea. Desde el batacazo sufrido en el Nuevo Los Cármenes de Granada, las estadísticas no invitan a sus aficionados a que sean optimistas de cara a los partidos que no se disputan en su feudo, habiéndose convertido la victoria en un estigma. Pese a todo y después de la victoria conseguida ante el Villarreal Club de Fútbol, los de Ernesto Valverde intentarán paliar la incertidumbre que planea sobre el futuro del equipo y remontar el vuelo en la competición liguera de cara a evitar una mayor pérdida de puntos y no llegar a entonar el alirón al final de la temporada. Enfrente tendrán al Getafe Club de Fútbol, un equipo, actualmente europeo, que parece haberle cogido 'gustillo' a competir bien y poner las cosas difíciles.

La verdad es que las cosas están funcionando más allá del Coliseum Alfonso Pérez para los madrileños. Cual máquina extraordinariamente engrasada, el bloque constituido por los hombres dirigidos por José Bordalás está llevando a cabo un buen inicio de temporada. Con una victoria, cuatro empates y una derrota, ocupando la décima posición en la tabla clasificatoria, los madrileños saldrán a su feudo para aprovecharse de la debilidad de su rival fuera de casa. De ahí que los de Ernesto Valverde tengan como reto superar las adversidades, aunque sea sin su máxima estrella.

El Getafe Club de Fútbol, un equipo europeo centrado en imponerse al vigente campeón

El rival de los azulgranas defiende el aroma competitivo que la temporada pasada le llevó a hacerse con la cuarta plaza de la tabla clasificatoria y con el billete para entrar en Europa. Con la misma plantilla y alguna que otra nueva cara, los jugadores dirigidos por José Bordalás quieren hacer un buen papel para hacer de su juego un juego de garantías. Con la juventud que impera en la plantilla y la veteranía que tiene en el ataque, integrado por el cuarteto de delanteros más veterano de LaLiga Santander con Ángel Rodríguez, Enric Gallego, Jaime Mata y Jorge Molina a la cabeza, el técnico de Alicante afrontará una batalla táctica en la que espera batir a Ernesto Valverde con un modelo de juego basado en la solidez. De ahí que hasta ahora, las derrotas en el conjunto madrileño sean poco frecuentes y que el principal objetivo de la plantilla sea aguantar la exigencia que este año se denota con, además, la inclusión de los duelos que tendrá que disputar en la UEFA Europa League.

Respecto a las estadísticas del conjunto madrileño, hay que destacar que en los seis partidos que se han disputado durante la presente temporada, han conseguido una victoria, cuatro empates y una derrota. De esta forma, ocupan la décima posición de la tabla clasificatoria con siete puntos, quedándose a tres del que será su rival este sábado. Por ello, si ganan, podrían hasta alcanzar a los azulgranas.

El último partido que los de José Bordalás disputaron fue el correspondiente a la jornada 6. Los madrileños viajaron hasta Mestalla para enfrentarse al Valencia Club de Fútbol y consiguieron un reparto de puntos en un partido bastante disputado gracias a los tantos conseguidos por Jaime Mata, Jason Remeseiro y Ángel Rodríguez.

El que se vivirá en el Coliseum Alfonso Pérez será un duelo en el que todos los focos de atención se pondrán sobre la figura de Marc Cucurella, el lateral izquierdo cedido por el conjunto azulgrana al conjunto madrileño, que el año pasado militó en las filas de la Sociedad Deportiva Eibar y que volverá a reencontrarse con muchos de sus compañeros, ante los cuales intentará demostrar que vale para ser titular en esa banda.

El Fútbol Club Barcelona, a recuperar sensaciones

A los de Ernesto Valverde se les presenta una nueva oportunidad para demostrar que pueden revertir la situación. Con la mente puesta en escalar posiciones en la tabla clasificatoria, los azulgranas pisarán el césped del Coliseum Alfonso Pérez teniendo todo un reto por delante y más a sabiendas de que ganar fuera de casa se ha convertido en toda una odisea.

Después de lo ocurrido en Granada, la incertidumbre comenzó a planear sobre el futuro del equipo. Tras esa derrota, ni el paso de las jornadas conseguía que el rodaje se tornase favorable y ayudara a que la incertidumbre se disipara, ni conseguir un pleno de títulos en la presente temporada parecía ser fácil entre tanta competencia.

Habiendo tocado fondo fuera del Camp Nou, el conjunto azulgrana intentará buscar el punto de inflexión para combatir todo lo que viene y darle color al que, hasta ahora, ha sido el peor debut liguero del equipo en mucho tiempo para el equipo. Son ya cuatro partidos fuera de casa en los que el equipo no ha sido capaz de ganar, pero la que vivirá este sábado será una cita en la que todo podría cambiar a tiempo si existe una reacción más que necesaria. Una victoria supondría una subida en el medidor de confianza de los azulgranas y la entrada en escena de una mentalidad positiva de cara al duelo que este miércoles disputarán en el Camp Nou ante el Football Club Internazionale Milano de Antonio Conte.

Ensamblados para conseguir la mejoría, intentarán sumar otros tres puntos después de los que ya sumaron ante el Villarreal Club de Fútbol para aspirar a llegar al primer puesto y recuperar la confianza. Tres victorias, un empate y dos derrotas harán del partido de este sábado un duelo de alto voltaje y de necesidad.

Las estadísticas avalan el favoritismo azulgrana

A su favor, los de Ernesto Valverde tienen las estadísticas que avalan su favoritismo de cara al duelo. En los últimos siete duelos disputados entre ambos equipos, los azulgranas han salido victoriosos en todos excepto en el disputado en la jornada 23 de la temporada 2017/18, que se saldó con un empate.

Temporada Jornada Enfrentamiento Resultado 2018/19 37 Fútbol Club Barcelona

-

Getafe Club de Fútbol 2-0 2018/19 18 Getafe Club de Fútbol

-

Fútbol Club Barcelona 1-2 2017/18 23 Fútbol Club Barcelona

-

Getafe Club de Fútbol 0-0 2017/18 4 Getafe Club de Fútbol

-

Fútbol Club Barcelona 1-2 2015/16 29 Fútbol Club Barcelona

-

Getafe Club de Fútbol 6-0 2015/16 10 Getafe Club de Fútbol

-

Fútbol Club Barcelona 0-2 2014/15 34 Fútbol Club Barcelona

-

Getafe Club de Fútbol 6-0

Las ruedas de prensa

El técnico del Getafe Club de Fútbol comparecía en la rueda de prensa previa al partido para repasar algunos temas de actualidad de su equipo y valorar el duelo que este sábado disputarán ante el Fútbol Club Barcelona. Uno de los temas más destacados en la sala de rueda de prensa del conjunto madrileño giró alrededor de la figura de Leo Messi, que volverá a estar ausente de los terrenos de juego durante un tiempo por una elongación en el aductor de su pierna izquierda. El técnico alicantino recalcaba que a pesar de que la máxima estrella azulgrana no estará presente, todavía habrá dificultad en el duelo que su equipo disputará este sábado ante el vigente campeón de la competición liguera, que todavía no ha conseguido entonarse fuera de casa: "Como amante del fútbol, ojalá estuviese Messi. Es el mejor del mundo. En el fútbol, en este tipo de partidos, no basta con jugar bien. Hay que tener una pizca de acierto o hacer un partido perfecto, que a veces no se da. Si finalmente se da su baja, el Barcelona sigue siendo un grandísimo equipo. Tiene jugadores de altísimo nivel capaces de ganar a cualquiera. Tenemos que hacer un partido perfecto si queremos hacer un buen resultado".

Además, el técnico del conjunto madrileño afirmaba que sus jugadores se encuentran bien después de haber ganado con un 4-2 al Real Club Deportivo Mallorca y de empatar 3-3 en Mestalla ante el Valencia Club de Fútbol de Albert Celades, aunque también reconocía que han tenido poco tiempo para preparar el duelo que disputarán ante el conjunto azulgrana, contra el que esperan volver a la senda de la victoria: "Hemos jugado a un gran nivel contra ellos en otros partidos, pero merecimos más. Son capaces de marcarte un gol y ante eso no podemos hacer nada. A veces, esos jugadores tienen esa tarde que te golpean. Aún mereciéndolo, a veces no se gana".

Por último, José Bordalás habló sobre la mala racha que el equipo de Ernesto Valverde está teniendo fuera del Camp Nou y confirmó que su equipo hará todo lo posible para evitar su primera victoria a domicilio: "Como equipo grande, tienen la obligación de ganar siempre. Por eso, ahora tienen una oportunidad para romper la racha, aunque el Getafe está preparado para evitar que consiga su primera victoria a domicilio".

Por su parte, el técnico del Fútbol Club Barcelona, Ernesto Valverde, comparecía en la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper antes de dirigir la última sesión preparatoria de la semana y afrontar la batalla táctica frente a José Bordalás en el Coliseum Alfonso Pérez para valorar el partido que este sábado disputarán fuera de casa.

El técnico cacereño era preguntado por el inicio liguero del equipo, teniendo en cuenta que desde el pasado curso, acumula ocho partidos consecutivos sin ganar fuera del Camp Nou y respondía: "Es un inicio complicado por los resultados fuera de casa, porque no estamos los primeros y a nosotros nos gusta estar los primeros. Todo son situaciones que hay que intentar superar".

Esta vez, los azulgranas tendrán que volver a superar el reto de vencer a su rival sin su máxima estrella, Leo Messi, otra vez lesionado. Sobre su tiempo estimado de baja, Ernesto Valverde hablaba sobre la poca gravedad que hay detrás: "No sé cuanto tiempo puede estar de baja Leo. Esperamos que pronto esté con el equipo. En principio, no es una lesión grave, es una pequeña elongación y vamos a esperar cómo viene hoy y cómo estará la semana que viene".

Por último, el técnico le quitaba importancia a la pretemporada, principal motivo por el cual se dice que el equipo se encuentra bajo en forma fuera de casa: "En realidad, nadie entiende de preparación física. En fútbol, como hay tantos partidos seguidos, de lo que se trata es de ir preparándote sobre la marcha. El equipo está bien. Estamos teniendo más contratiempos de los que nos gustaría, pero no voy a echar la culpa a la pretemporada ni nada por el estilo".

Ernesto Valverde en una rueda de prensa previa durante la presente temporada | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

El colegiado del partido, un árbitro de récords

El encargado de dictar la sentencia definitiva en el Coliseum Alfonso Pérez será el colegiado Jesús Gil Manzano, perteneciente al Comité Territorial Extremeño de Árbitros de Fútbol.

Jesús Gil Manzano se inició como árbitro en la temporada 1995/96, cuando, de forma fortuita, su hermano le propuso que se presentaran juntos a una convocatoria para ser árbitros y estar relacionados con el mundo del fútbol. Tras su paso por las divisiones regionales del fútbol extremeño, ascendió a Tercera División a los 17 años, donde estuvo cinco temporadas y ascendió a Segunda División en la temporada 2009/10 después de hacer una parada en la Segunda División B. Finalmente, el 25 de agosto de 2012 debutó en la máxima categoría del fútbol español con 28 años, arbitrando el partido que disputaron el Málaga Club de Fútbol y el Real Club Deportivo Mallorca, que se saldó con un empate, convirtiéndose en el sexto extremeño en hacerlo.

El 1 de enero de 2014 se convirtió en colegiado de la FIFA, al igual que su asistente, Ángel Nevado Rodríguez y con ello, se convirtió en el árbitro internacional más joven de la historia en hacerlo.

Las convocatorias

A la espera de conocer la lista de convocados por José Bordalás, Ernesto Valverde ha dado a conocer la suya para viajar hasta Getafe y afrontar el partido de este sábado justo después de dirigir la última sesión preparatoria de la semana.

Marc-André ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitić, Sergio Busquets, Jean-Clair Todibo, Arthur Melo, Luis Suárez, Ousmane Dembélé, Norberto Murara, Clément Lenglet, Moussa Wagué, Antoine Griezmann, Carles Aleñá, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Junior Firpo y Carles Pérez han sido los elegidos por el técnico cacereño para integrar una lista de la que se han caído Leo Messi, Jordi Alba y Samuel Umtiti por lesión y Ansu Fati por unas molestias en la rodilla.

[CONVOCATORIA]

28/09 - 16 horas

Coliseum Alfonso Pérez

Jornada 7

Getafe - FC Barcelona



#ForçaBarça pic.twitter.com/MRL21UiNkw

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 27, 2019

Las posibles alineaciones