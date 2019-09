Paco Jémez: "El Fuenlabrada va a obligar a jugar con una gran actitud, dinamismo e intensidad"

Después del entrenamiento, el viernes en la Ciudad Deportiva Paco Jémez compareció en la sala de prensa para responder a las preguntas de los medios pocas horas antes del partido del sábado ante el Fuenlabrada en el Fernando Torres a las 16:00 horas.

Empezó diciendo: "Lo que tenemos que hacer es tener predisposición y saber qué tipo de partido queremos jugar. El Fuenlabrada te va a obligar siempre a jugar con una gran actitud, dinamismo e intensidad, como hacen ellos. Tienen un nivel emocional y motivacional alto. Sobre todo, por el gran arranque que ha hecho. Es un equipo que está hecho para mantenerse y sin embargo está entre los mejores."

Añadió. "Eso dice mucho de la igualdad que hay en esta categoría y del respeto que hay que tener hacia todos los equipos. Me alegro muchísimo por ellos. Tengo buenos amigos allí y vamos a intentar poner fin a esa racha y conseguir una victoria que nos permita meternos arriba, pero entendemos que es un partido de alta complejidad por la motivación que tiene su gente, equipo y jugadores."

Habló sobre la lesión de última hora de Alberto, dijo: "No parece que tenga nada de gravedad. Sí que le ha causado más molestias de las debidas, pero no parece de gravedad. Hemos decidido que no vaya convocado, porque no soy partidario de llevar a jugadores con molestias y sobre todo cuando sus sensaciones no son buenas."

"Entendemos que es una lesión que con un poquito de descanso tenderá a remitir, pero de aquí a 24 horas es muy pronto, y no vamos a correr el riesgo de tener a nadie con molestias ni de que eso pueda agravarse."

Le preguntaron sobre los equipos de la Comunidad de Madrid, y dijo: "Es una buena noticia para la Comunidad de Madrid tener el mayor número de equipos en Primera y Segunda División. Ojalá el año que viene haya otro más en Primera".

Habló acerca de si habrá cambios en esta semana de tres partidos, comentando: "Algún cambio habrá, sí. Cuando digo que les va a costar el puesto, me refiero a que voy a buscar otras alternativas. No quiere decir que les vaya a costar el puesto para siempre. Creo que es conveniente encararlo y plantearlo de la manera que lo vamos a hacer. Segundo, porque en esta semana volvemos a tener tres partidos."

Paco Jémez en una rueda de prensa. Fotografía: Dani Mullar (VAVEL)

Añadió: "Entonces repartir los esfuerzos creo que es una decisión inteligente por nuestra parte, pero el otro día sí hubo jugadores sobre los que recae la responsabilidad de que el equipo juegue al fútbol y que tenga el balón haga lo que yo creo que el equipo debe hacer. Perdieron la oportunidad de demostrar, y eso abre la puerta a otros compañeros que estaban participando menos."

Terminando casi, habló de varios jugadores, primero de Álvaro, dijo: "Podría estar, sí, lo llevo convocado y si lo llevo convocado es que podría jugar. Tenemos tres opciones claras ahí, que son la de Adrián, Bebé y el propio Álvaro, y ahí elegiremos la mejor para el partido, y hacer algún cambio sin tener ninguna merma en la calidad del equipo."

Después de Ulloa, diciendo: "Estoy muy contento con su trabajo. Es un jugador que ha venido con muchísima ilusión y ganas, y tiene un trabajo en el campo espectacular. Un trabajo del que nos tenemos que aprovechar. Es cierto que también lo trajimos para que fuera nuestro gran goleador, por lo menos que se compitiera el puesto con el resto de delanteros. Mientras siga peleando y trabajando cómo lo está haciendo, al equipo nos da mucho, pero está claro y él lo sabe que al equipo le hacen falta sus goles, pero también los de Pio y los de Andrés, Adrián, Bebé y Álvaro... sobre todo de la gente de arriba."

"Me preocupa si esa racha se prolonga mucho, pero sí me gustaría que marcase ese primer gol que le diese esa tranquilidad para seguir trabajando. Está claro que cuando le trajimos fue para que fuera nuestro estandarte goleador. Él lo sabe y sabe que los delanteros tienen rachas. Si te dijera que el equipo no necesita sus goles te estaría mintiendo."

Y terminado el tema de jugadores, habló de Luna y Trejo, dijo: "Luna ha entrenado bien, pero creo que va un poquito justo y le he dejado fuera también. Prefiero darle descanso al tener opciones, para ver si puede estar para el martes. Trejo también ha acabado bien y va convocado. Salvo Milic están todos listos."

PAco Jémez en un partido. Fotografía: La Liga

También habló de un ex jugador rayista, Pablo Clavería: "Siempre ha sido un gran jugador y un gran chico. Un encanto. Siempre te escuchaba y quería aprender. Me alegro de que haya llegado a Segunda División. Si sigue trabajando, sé que llegará a Primera División. No tengo duda. Nos gustaba mucho y me alegro que haya encontrado su sitio, pero creo que su techo está más arriba."

Y ya terminando la rueda de prensa, habló de una reunión de plantilla y dijo: "No soy mucho de "redes fecales", redes solo las de los berberechos las que me gustan, y si están llenas, mejor. No tengo Twitter, ni Instagram, ni Facebook. Está muy bien que mis jugadores se junten. Son compañeros y la mayoría de ellos amigos, que se junten en casa para cenar o con amigos o las mujeres, es normal y es bueno. Eso es una parte muy importante de un grupo. No tengo por qué saber nada de esa reunión, pero me encanta. Me encanta ver que hay cosas en común y eso se verá reflejado en el terreno de juego", finalizó.