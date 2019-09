Ernesto Valverde: "Si estamos juntos somos un equipo fuerte"

La pesadilla de los partidos fuera de casa dio una tregua al Barcelona, el cual se impuso por dos goles a cero ante el Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez. Con las bajas de última hora de Dembelé y Ansu Fati, y la ya conocida de Leo Messi, Valverde se vio obligado a rearmar el equipo con Carles Pérez, Luis Suárez y Griezmann arriba.

Valverde ha comparecido ante los medios de comunicación al acabar el encuentro en la primera victoria a domicilio del curso: "El primer tiempo el juego no era demasiado fluido. Nosotros rompíamos la línea de ellos en base a jugar al espacio, hemos tenido nuestras opciones, ellos también en algún balón colgado nos podían sorprender, pero luego cuando nos hemos puesto por delante hemos tenido mucho oficio, no nos han hecho ocasiones. Nosotros hemos hecho el segundo, hemos tenido más opciones y en el centro del campo hemos sido mejores. Si estamos juntos somo un equipo fuerte".

Ernesto Valverde tiene claro que para optar al título liguero hay que mejorar la situación actual del equipo, el partido ante el Getafe fue clave para relajar tensiones: "No nos vamos a engañar si quieres ganar la Liga, tienes que ganar muchos partidos fuera de casa, no te vale con lo de casa. Este año no habíamos empezado bien, este era un partido importante en un campo importante, con un rival pegajoso que es complicado de superar por la actitud que tienen en el partido".

El técnico azulgrana fue preguntado por Luis Suárez, el delantero uruguayo marcó el gol que abriría el marcador: "Los goleadores son así, hay veces que no están acertados y otras que sí lo están, Luis es muy perseverante en el juego, ha recibido un balón largo, lo ha peleado a ido a por él".

En cuanto a las nuevas molestias de Dembelé, Ernesto ha comentado: "Hemos optado que no juegue por precaución, mañana le realizarán más pruebas, pero da la impresión que no es grave, es del entrenamiento de ayer. He hablado con él y me comenta que después del partido estaba bien, incluso entrenó al día siguiente. Hemos traído uno más por si acaso y al final he decidido que no se vistiera.

Valverde sabía que el equipo estaba señalado en el punto de mira, además las visitas a Getafe nunca son fáciles y así fue su respuesta después de la victoria: "Para nosotros el partido era fundamental, para quitarnos sobre todo esta sensación de que fuera de casa no estábamos ganando y además veníamos a un campo el cual nos iba a obligar mucho. El día, el calor que hacía, el campo, el balón costaba que corriera bien. El rival, un rival correoso que te dificulta el juego, hace que cada balón dividido sea una batalla increíble. Estos partidos son difíciles de jugar, tenemos que mantener el tipo en situaciones determinadas y desde luego ir poco a poco mirando al contrario".