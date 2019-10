(Excesivo uso de la negrita en las declaraciones, reducir) Álvaro Cervera: "Hay que aprovechar los momentos y disfrutarlos"

Tras la extraordinaria victoria contra el Almería, el Cádiz ha vuelto hoy a los entrenamientos para lo que será una semana muy intensa. Primero, los amarillos recibirán mañana en Carranza a la SD Huesca, uno de los mejores conjuntos de la Liga Smartbank. Posteriormente, el domingo a las 16:00 horas peninsulares, viajarán a la Romareda para enfrentarse al Real Zaragoza, otro hueso duro de la categoría.

Álvaro Cervera, en la rueda de prensa previa a choque, recordaba que la preparación será la mismo que cuando se enfrentaron al Alcorcón. “Estamos en la situación que estábamos hace diez días cuando jugamos en Alcorcón. Lo mejor es refrescar al equipo y que esté bien los tres partidos y para eso hay que cambiar jugadores, pero tenemos la duda sobre cuantos cambios hay que hacer. Hay jugadores que son muy importantes y no sabemos si van a estar bien los tres partidos. Es algo que tenemos que decidir entre esta tarde y mañana”.

Justamente, contra el Alcorcón llegaría la primera derrota de la temporada y muchos aficionados amarillos la achacaron a las numerosas rotaciones que hubo. “Los cambios hay que mirarlos. En el partido de Alcorcón se miraron mucho, pero la primera parte fue muy parecida a la del otro día en Almería. La experiencia no fue buena y quizá no hay que hacer muchos. Sigo pensando que no es lo mismo mantener el mismo equipo siete días, porque no van a aguantar y porque hay un vestuario y tiene que jugar. Si estuviesen en perfectas condiciones y me asegurasen que van a estar en perfectas condiciones en Zaragoza haría un partido como los demás, pero nadie me lo asegura y es lo que te lo hace pensar”, declaró el de Malabo.

En cuanto a la victoria contra el Almería, el técnico cadista destacaba que el encuentro “tiene ciertas connotaciones que nos llevan a pensar que fue un buen partido. Ellos no habían perdido, en su casa era un equipo intratable y nosotros conseguimos que no hiciesen lo que suelen hacer. Lo teníamos estudiado y con nuestras armas jugamos. Nosotros empezamos a crecer un poquito más y el partido fue completo. Tenemos una plantilla buena, pero hay que aprovechar los momentos y e disfrutarlos”.

Del Huesca, Cervera cree que es un equipo “muy parecido al Girona. Maneja el balón en zonas donde nosotros ni pensamos, es el sello suyo. Veo que el Huesca juega más en función del balón y nosotros en función del espacio. Es un equipo que juega con el balón porque el entrenador lo proponen, tomando riesgo, pero los resultados hasta ahora le han ido bien. No sé cómo va a llegar de rodados. Yo les he visto jugar y hacen cosas de equipo de Primera, algo muy complicado. Eso tiene sus pros y sus contras”.

Por último, el entrenador amarillo volvió a aclarar el porqué de su expulsión en el partido contra el Almería. “Me equivoqué. No he hablado con él, pero puede ser que lo llame porque no tenía que haberlo hecho. Yo defiendo unos colores y un equipo y lo defiendo a mi manera. Si nadie se mete en mi terreno soy una persona tranquila y cuando veo que están invadiendo mi terreno respondo mal e intento defenderlo. Cuando hay una jugada como el otro día y se pone a invadir el terreno de los árbitros, pues respondí mal. No volverá a pasar porque seré más tranquilo, pero seguiré defendiendo al club cuando haga falta”.