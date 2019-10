Antonio Conte: "Cuando el Barça juega en el Camp Nou, impone su ley"

El Inter de Milán está con el chip en modo Champions League. Tras vencer a la Sampdoria en la Serie por 1-3, los negriazules están concentrados en su enfrentamiento ante el FC Barcelona, correspondiente a la segunda jornada del grupo F del torneo europeo.

En la previa del choque, Antonio Conte y Milan Škriniar fueron los protagonistas que comparecieron en la sala de prensa del Camp Nou.

Antonio Conte: "Cada uno de nosotros tiene que dar lo máximo de sí mismo"

Por su parte, el técnico respondió lo siguiente al ser cuestionado por un Barça que quizás no está pasando por su mejor estado de forma: "Cuando el Barça juega aquí, impone su ley, más allá del hecho de los altibajos. Estamos hablando de la Champions League y de jugadores de nivel top. Por tanto, tenemos mucho respeto por ellos".

En lo referente a las posibilidades de victoria de su equipo, ha manifestado: "Nadie prepara los partidos para perder o empatar. Sería ir contra la idea de crecimiento que yo le pido continuamente a mis jugadores. Hemos marcado un camino, y queremos hacer lo nuestro. Cada uno de nosotros tiene que dar lo máximo de sí mismo".

En una semana en la que se enfrentará al FC Barcelona y la Juventus, ha expuesto: "Es una semana muy intensa para nosotros. Siempre digo, y como hemos hecho hasta ahora, el partido más importante es el de este momento. No creo que necesiten estímulos mis jugadores. Vamos a concentrarnos mucho en el partido de mañana sabiendo que será complicado".

También ha explicado la baja del delantero Lukaku: "Tiene un problema en el cuádriceps. Seguía quejándose de esta. Hemos preferido no arriesgar porque hace diez días que tiene este inconveniente". Acerca de las acusaciones a Alexis Sánchez de que es un futbolista ‘teatrero’, ha apostillado: "Se han dicho cosas que no me han gustado sobre la simulación del futbolista. Es un chico muy correcto, que vive para el fútbol. Si vemos el penalti, no simula y protesta, vuelve a levantarse y quiere seguir. No me ha gustado lo que se insinuado. Es un futbolista que aprecio mucho, ha necesitado tiempo para entrar y mañana veréis lo que he decidido. Nos puede dar mucho. No es un futbolista que haya buscado simular".

Milan Škriniar: "Es bonito jugar contra los mejores, como Messi o Ronaldo"

El defensor también habló de la semana en la que jugarán ante Barça y Juventus: "Como decía el míster, para nosotros el partido de mañana es fundamental, pero también tenemos que prepararnos para el de la Juve. Para cualquier futbolista es bonito jugar contra los mejores, como Messi o Ronaldo. Hay que estar preparado para todo, para un Barça con Messi o sin Messi. El Barcelona es un equipo muy bueno. Será un gran partido".

Milan Škriniar, jugador del Inter de Milán. FOTO: Noelia Déniz

Por otro lado, explicó lo siguiente sobre el paso de jugar con zaga de cuatro a la de tres: "Hay diferencias entre defensa de cuatro y de tres. Sin embargo, en la defensa de tres hay elementos que ya utilizamos en años anteriores cuando la defensa de cuatro. Desde el primer día hemos trabajo mucho en esta línea defensiva, por tanto, no creo que sea ningún problema. Hasta ahora hemos trabajado muy bien".