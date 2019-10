Jémez:" Estoy contento con el equipo, yo voy a creer en ellos"

Paco Jémez ha hablado en rueda de prensa y ha analizado la situación del equipo franjirrojo de cara al derbi contra el Alcorcón.

El técnico del Rayo ha destacado la rápidez de las transiciones de defensa ataque de los alfareros y ha dejado claro que “la idea” es tener el balón y no dejar que lo tenga el Alcorcón.

Además, Jémez ha dejado claro que confía en los jugadores para que la situación mejore en cuanto a puntos y clasificación:” Estoy contento con el equipo. Yo por lo menos voy a creer en ellos. Sé lo que me pueden dar, las sensaciones que me están trasmitiendo. Es verdad que se podía haber dado algún mejor resultado de lo que hemos tenido hasta ahora, pero yo soy muy de sensaciones y a mí éste equipo me transmite cosas muy buenas”.

El partido contra el Fuenlabrada el equipo cambió de un sistema con cuatro defensas a uno con tres centrales, y el técnico franjirrojo está contento con el cambio, por lo que parece que se puede dar otra vez ese sistema nuevo:” Me gustó mucho como fuimos capaces de jugar con tres centrales. Nos ubicamos muy bien, en el medio campo tuvimos muchísima posesión de balón y muy buen criterio. A mí es una fórmula que me gusta bastante, lo que pasa que no siempre se puede utilizar”.

El canario también ha querido quitar peso a la situación del equipo y ha dicho que ahora no es el momento de ascender, pero también ha remarcado que el equipo “quiere ganar todo”. Además, ha alabado la función de Santi Comesaña en el equipo, ya que “da pausa al equipo”, y ha dado ánimos a Martín, que para el técnico “va a ser un gran central”.

Cuando le han preguntado por la situación de la portería, Jémez se ha mostrado preocupado por la marcha de Dimitrievski con la selección de Macedonia, ya que Alberto está lesionado.

Por último, el entrenador del Rayo ha apelado al apoyo de la afición:” El otro día fue un placer poder disfrutar de sus ánimos, de su apoyo de su cercanía, de su calor...y es una pena que no lo podamos hacer en casa. A las partes interesadas ya les he dicho cuál es mi opinión para que cada uno tenga claro que es lo que opino del tema. Y esperemos que esto acabe de una vez. Si este campo ha sido diferente no es por lo que hemos hecho nosotros en el campo, es por lo que ellos han hecho fuera del campo. Indudablemente yo tengo que hacer otro llamamiento, es muy importante que toda la afición nos apoye”.