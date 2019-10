Paco Jémez: “El partido se ha vuelto loco y no hemos sabido tranquilizarlo”

El pasado 1 de octubre el Rayo jugó ante el Alcorcón en la novena jornada de la Segunda División en Vallecas. Finalmente empataron a uno, pero por parte de los franjirrojos marco Bebé.

Dicho esto, después del partido Paco Jémez atendió a los medios de comunicación.

Empezó diciendo, “No me ha dado la sensación de que salvo en alguna acción a balón parado el Alcorcón nos pudiera quitar el partido, como así ha sido. Es cierto que me hubiera gustado tener más el control, sobre todo después del gol. El partido se ha vuelto loco y no hemos sabido tranquilizarlo en la segunda parte y una vez más se nos va el partido en un penalti con el partido acabado”.

Añadió que, “Son situaciones que no controlamos y con esta falta de control se nos escapan puntos. Los errores han sido más penalizarles, última jugada y errores nuestros. Ojalá la semana que viene e siente en Elche y pueda hablar de otra cosa. El equipo creo que sigue dando buena nota en todo. Lo que me da pena es que regalamos mucho y se tira el Trabajo de una semana”.

Habló de Martín, “A Martín hay que cuidarlo y la mejor manera de cuidarlo ahora tal vez es tranquilizándolo, hablando con él, pero sobre todo ahora dándole descanso. Creo que tiene una obsesión y no es buena idea que siga compitiendo. Creo que puede ser muy muy buen jugador, pero en estos momentos después de lo que ha pasado esperaba que hoy saliese indemne. Lo lógico es tratarlo, cuidarlo y reposarlo”.

Siguió diciendo, “En su cabeza no querrá estar nadie. Cuando hablo de cuidarle no hablo de quitarle de la faz de la tierra. Contaremos con él dependiendo de nuestras posibilidades. Hay muchas bajas en esa zona y seguiremos contando con él sí lo creo conveniente".

Habló del tema del VAR, diciendo que él ya ha dado su "opinión al respecto. El fútbol se lo han cargado. Se lo cargado gente que decide cosas de fútbol, pero no es de fútbol. Se nos ha ido de las manos. Hay que denominarlo de otra manera. He dado mi opinión y esto no es fútbol se ha convertido en una comparsa. Cuando el árbitro ha ido a mirar sabía que había algo. Esto te puede pasar en un partido, pero cuando te pasa en dos… están desmoralizados. Lo han sacado del contexto del fútbol y ahora ya cualquier cosa es penalti y cualquier cosa es roja, protagonismo para quien no tiene que tenerlo”.

“Los jugadores se han dado cuenta que los árbitros no pitan por simular y se arma enseguida. Eso hace que los partidos se vuelvan locos".

Siguió hablando de Andrés y Pozo: “Lo de Pozo es cuestión de dosificar. He decidido darle descanso. Respecto a Andrés, tenía molestias en el hombro y aunque ha entrenado con normalidad, creía que no iba a estar a tope para este partido".

"El vestuario está como está un vestuario cuando empatas un partido como lo hemos empatado nosotros. Entienden que han sido mejor que el Alcorcón y el resultado eso no lo refleja. Es impotencia, cabreo, malestar... hay que digerirlo, porque el sábado hay otro partido".

Y para terminar, habló de la afición, dijo que el ambiente "era dificilísimo y hay que hacer algo. En muchos momentos intentamos levantar a la gente, pero también necesitamos su apoyo, como en los últimos minutos. La afición solo se une para decir que el presidente se vaya y esto no tiene que ver con el Vallecas de antes. Lo siento, respeto, pero no entiendo. Ya se ha enterado que quiere la afición que se vaya. Cuantas veces más hay que repetírselo. Si se queda y va a seguir este ambiente hay que ser consecuente. Esto es insostenible. No responsabilizo a mi afición de los resultados del equipo. Hablo del ambiente. Esto no es Vallecas. Es otra cosa distinta. La afición va a estar. El equipo va a estar y al final va a ser difícil conseguir el objetivo".