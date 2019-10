Álvaro Cervera: "Nosotros ganamos donde podemos y cuando podemos"

Una vez acabado el partido del Cádiz Club de Fútbol contra la Sociedad Deportiva Huesca, en el estadio Ramón de Carranza, con victoria del conjunto local con el único tanto del 'Choco' Lozano. El entrenador cadista, Álvaro Cervera, una vez concluido el encuentro pasa por la sala de prensa para dar sus impresiones sobre el choque.

En la primera parte del encuentro se pudo observar un dominio perfecto sobre el balón del conjunto oscense. Cervera explica que “al principio hemos sufrido mucho porque se nos hacía muy difícil cada vez que robábamos. Solo podíamos defender en la primera parte”.

En la segunda parte, la dinámica del encuentro cambia una vez que se realizan las sustituciones. Afirmando que “hicimos algún retoque en el segundo tiempo, partíamos de un buen sitio e intentábamos no recular. Nos fue un poco mejor. Cuando se pusieron con dos puntas ya no tenían tanta fluidez y ahí hemos sacado nuestra esencia”.

Sobre el partido en general explica que “no ha sido el partido soñado, porque creía que iba a haber posesión de ellos, pero no tanta, pero sí es verdad que el resultado era esperado”.

La victoria da un plus de alegría por el trabajo bien hecho: “Estamos muy contentos, ha habido puntos que lo hemos merecido y otros como hoy que han sido merecidos. Todo lo que hagamos ahora serán puntos que no tendremos que hacer después. No es cuestión de suerte porque no es la primera vez que pasa. Estos partidos, jugados dos veces, no se sabe si lo vas a ganar”.

Habla sobre la posesión del balón explicando que “en la segunda parte la posesión ha sido del Huesca, pero el dominio ha sido nuestro. En la primera parte ha estado más igualado, pero ellos jugaban a lo que querían y no le hacíamos daño. En el segundo tiempo, ellos hacían lo que querían, pero sí les hacíamos daño”.

Además, recuerda que “nosotros ganamos donde podemos y cuando podemos. Hemos ganado porque hemos hecho las cosas bien, mejor defensiva que ofensivamente, pero los partidos también se ganan defendiendo bien. Así lo hemos ganado. Nunca ha sido una preocupación para mí que no marcaran los delanteros, cuando el equipo está bien terminarán apareciendo los delanteros. No me preocupa eso”.