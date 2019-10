Previa FC Barcelona - Sevilla FC: cambio de chip

Enmedio de un clima más nublado que despejado, regresa la rutina al Camp Nou tras el triunfal paréntesis que deparó el pasado miércoles el debut europeo del FC Barcelona como local. Aupado por los elogios generados tras su reacción ante el Inter cuando parecía que todo se desmoronaba, Ernesto Valverde parece haber dado con algunas de las claves que le permitan disipar las dudas generadas en un tambaleante inicio de temporada.

Vuelve la Liga, y no lo hace ante un adversario cualquiera ni en las condiciones que le gustaría al Txingurri para reafirmar la mejoría de los suyos. Dolido por los huecos generados en la zona defensiva, el entrenador azulgrana se verá obligado a recibir a uno de los principales nombres del campeonato, como puede resultar un Sevilla FC que se encuentra en su máximo esplendor de la mano de Julen Lopetegui, con una zaga de circunstancias que deberá responder a las carencias vistas en este arranque de curso.

Una defensa inédita para alzarse en la clasificación

El Barça afrontará la visita del conjunto hispalense mermado por las bajas que afectan sobretodo a la zaga culé. Ernesto Valverde se verá obligado a reconstruir la línea defensiva de cuatro hombres con el propósito de hacer frente a un ataque sevillista que planteará guerra sobre el verde del Camp Nou. La sanción del exsevillista Clement Lenglet, que vio la tarjeta roja en la pasada jornada en el feudo del Getafe y no podrá enfrentarse al que fue su equipo, se suma a las lesiones de Jordi Alba, Samuel Umtiti y la quiebra más reciente, la de Junior Firpo. Sin laterales zurdos, el "Txingurri" podría optar por reubicar a Nelson Semedo, desplazándolo como ya ha hecho en alguna otra ocasión a la banda izquierda, y por dar entrada al francés Jean Claude Todibo ante la ausencia de acompañantes del incombustible Piqué. A falta de conocer la convocatoria, podría Valverde confiar en bazas del filial como Ronald Araújo o Jorge Cuenca, que ya se han entrenado con el primer equipo.

El Barça, con las bajas de Jordi Alba, Umtiti, Júnior y Clement Lenglet, obligado a hacer cambios en defensa ante el peligro ofensivo del Sevilla FC

Arriba, buscará reivindicarse ante el conjunto de Lopetegui el tridente, del que aún se esperan grandes cosas. La conexión entre Messi, Suárez y Griezmann no se encuentra ni mucho menos en su punto más álgido, y no termina de hacer olvidar la papeleta ofensiva de hace algunas temporadas. Sin embargo, la mejorada versión que ofrecieron el charrúa y el "The Best" en la jornada europea, invitan al optimismo ante la visita del sexto clasificado de la Liga. Por su parte, el chileno Arturo Vidal, tras reivindicarse en Champions, podría volver a gozar de la confianza del cuerpo técnico, que no ha depositado muchas oportunidades en el centrocampista.

Arturo Vidal, revulsivo clave para Ernesto Valverde. FOTO: Noelia Déniz

Lopetegui vuelve al Camp Nou

Visitó la ciudad condal la pasada temporada en el peor momento de un Real Madrid que había confiado en él para afrontar la temporada, y salió escaldado por el conjunto culé, que venció por 5 goles a 1, sembrando muchas dudas que costarían su rescisión. Ha pasado poco menos de un año desde que Julen Lopetegui se sentara en el banquillo del Camp Nou, y volverá a hacerlo a los mandos de un Sevilla crecido en la competición doméstica y en la Europa League y en circunstancias totalmente distintas a las del pasado mes de noviembre. A pesar de acumular dos derrotas ligueras de manera consecutiva, el cuadro andaluz logró sumar la pasada jornada una trascendental victoria ante la Real Sociedad, uno de sus rivales en la lucha por Europa.

Julen Lopetegui volverá al Camp Nou donde la pasada temporada salió por la puerta de atrás al frente del Real Madrid, y donde su Sevilla sólo ha logrado puntuar 3 veces desde la temporada 2002

Sin embargo, no se desplaza el elenco de Lopetegui a un campo fetiche, ni mucho menos. En el Camp Nou, donde no gana desde 2002 en Liga, el Sevilla tan sólo ha logrado puntuar en tres ocasiones en lo que llevamos de siglo. Aupados por su máxima estrella, el argentino Ever Banega, la erupción de Sergio Reguilón, recientemente convocado con la selección absoluta y los goles del Chicharito Hernández, buscarán los hispalenses regresar a la senda de la victoria en el feudo del vigente campeón.

El Sevilla, rival siempre difícil. FOTO: Marca.com

Los precedentes

Barça y Sevilla conforman uno de los clásicos de la historia de la Liga y de Europa. Ambos equipos se han visto las caras en el campeonato español en un total de 75 ocasiones, con un balance claramente favorable a un Barcelona que acumula 58 victorias por las 6 del conjunto hispalense. La superioridad culé se plasma no sólo en estos números sino en los últimos enfrentamientos entre ambos, pero sobretodo en el Camp Nou, donde el Sevilla no vence desde el 2002. De hecho, la última victoria liguera sevillista en tierras barcelonistas data de diciembre de ese año, cuando el equipo dirigido entonces por Joaquín Caparrós goleó por 0 a 3 a su rival. A esa victoria solo podemos sumarle dos hazañas más al equipo andaluz en su andadura por el Estadi, donde solo ha podido sumar en tres ocasiones. La última cita entre ambos data de la pasada temporada, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, en los que el Barça endosó un 6 a 1 para poner la directa hacia la final del campeonato.

Lenglet pugna por un balón la pasada campaña. FOTO: Jose Maria Coloma

Mateu Lahoz, el elegido

Para un duelo de las características de un Barça Sevilla, la Real Federación Española de Fútbol ha designado a uno de los principales nombres del panorama arbitral del país para dictaminar justicia en lo que pase sobre el verde de l'Estadi. Se trata del veterano Mateu Lahoz, que se encuentra en su undécima campaña como colegiado en Primera División, donde debutó en la temporada 2008/2009.

Mateu Lahoz ha dirigido en 35 partidos al Barça y en 30 al Sevilla desde que debutara en Primera División la temporada 2008/2009

Tanto Sevilla como Barcelona conocen de primera mano lo que es ser vigilados por el silbato del valenciano. El Barça ha contado con la presencia de Lahoz en un total de 35 compromisos oficiales, mientras que el Sevilla en 30, saldados en 15 victorias, 3 empates y 12 derrotas. No estará solo Mateu Lahoz en la tarea encomendada, pues lo acompañará desde la sala del VAR el colegiado Iglesias Villanueva, quien también regenta un amplio historial en Primera División.

Mateu Lahoz, árbitro histórico de la Liga. FOTO: Juan Lechuga

Posibles alineaciones

Barça y Sevilla se enfrentarán en un duelo trepidante con jugadores de gran calibre y dos esquemas, dibujando el tradicional 4-3-3, más que semejantes en ambos lados del terreno de juego. En clave azulgrana, la linea defensiva será la zona con más novedades debido a las remarcables bajas que ostenta el conjunto de un Ernesto Valverde que se verá forzado a dar entrada a Jean Clair Todibo y Nélson Semedo para formar un once de garantías. Arriba, se espera la lucidez del tridente formado por Messi, Griezmann y Luis Suárez.