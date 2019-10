Paco Jémez: “El Elche es un equipo que, y más en su casa, es valiente, que saca el balón jugado desde atrás y juegan hacia adelante”

Después del entrenamiento, el viernes en la Ciudad Deportiva Paco Jémez compareció en la sala de prensa para responder a las preguntas de los medios pocas horas antes del partido del sábado ante el Elche en el Martínez Valero a las 18:00 horas.

Empezó diciendo, "Estamos buscando esa victoria que nos de, no voy a decir tranquilidad, lo que el fútbol nos lleva negando varias jornadas y merecemos. Solo pensamos en ganar y encadenar dos o tres victorias seguidas que hagan que los empates sirvan de algo, aunque los empates no me gustan nada.

“El Elche es un equipo que, y más en su casa, es valiente, que saca el balón jugado desde atrás y juegan hacia adelante. Creo que esa manera de jugar también nos puede venir bien para robar y hacer goles.

Con ello, añadió: “Tengo muchas esperanzas puestas en este partido. Espero que tengamos acierto y que el equipo esté jugando en la línea de los anteriores partidos, y que tengamos esa pizquita de azar que nos viene faltando".

Después habló del estado de la plantilla, dijo: “Han sido más entrenamientos de recuperación. Hoy ha sido un entrenamiento un poquito más intenso de cara al partido de mañana. Cuando tocan tantos partidos seguidos, lo que hacemos es recuperar con los que no juegan habitualmente, para que también puedan tener minutos de calidad. La única baja la de Alberto, que parece que poco a poco se va recuperando y Ulloa por sanción. El no tener ninguna baja también ayuda a poder contar con todos y a repartir minutos en función de lo que hemos venido haciendo estos partidos".

Señaló lo de evitar perder puntos en el último minuto, dijo: “Diciéndole al árbitro que en vez de llegar al 96 lleguemos solo al 91".

Siguió hablando sobre la baja de Ulloa en la convocatoria, comentó “Cualquier baja es un contratiempo, pero el fútbol es eso: superar los contratiempos. Puede hacerlo Pio. Puede hacerlo Andrés. Tenemos delanteros de buen nivel y aunque Leo es el que ha venido jugando, estos contratiempos son parte de la competición también. Lo intentaremos subsanar, pero el compañero que salga también va a estar a un nivel muy alto, porque para él también es una oportunidad de que puede estar en el equipo".

Después habló de Martín, dijo: "Está preocupado. Es joven y le han pasado muchas cosas en poco partidos. No he visto un caso parecido, pero le ha tocado y tiene que asumirlo. Es fuerte y está recibiendo cariño del equipo. Aquí estamos para ayudarle y que demuestre lo bueno que es. Es muy buen jugador y tiene que superarlo. Esto le va a hacer mejor en un futuro. Es un chico inteligente y equilibrado, que a su edad no es fácil".

Siguió hablando del tema de encajar con pocas ocasiones, dijo: "Yo firmo ahora mismo que todos los equipos nos creen esas ocasiones. Muchas veces los partidos entran en una dinámica en el que tienes dos ocasiones y entran y otras en la que se cometen muchos más errores, te tiran diez y no te hacen gol. No hay que arreglarlo. Habría que arreglar si nos hicieran 15 ocasiones de gol por partido”.

“Yo firmo que de aquí a final de campeonato nos tiren todos los equipos dos veces a puerta. Entiendo que generando mucho y recibiendo poco vamos a ganar muchos partidos. Estamos analizando un tramo muy pequeñito de la competición".

Y cambiando de tema habló de las muchas tarjetas, dijo: "Tal y como se ha puesto el fútbol es difícil saber si a un equipo que tiene muchas tarjetas se las sacan por cosas útiles o cosas inútiles, porque ahora por nada te sacan tarjeta, casi por contactar con un contrario”.

Y añadió: “Yo ya he dicho que el fútbol me parece que está perdiendo todo lo bonito que tiene, porque hay gente que se está preocupando de que se pierda, que un equipo tenga muchas tarjetas no me dice nada. El otro día sacaron 13, las sacan como si fueran caramelos, sin criterio ninguno".

Y terminó hablando de que llevan más de 20 años sin ganar en Elche, dijo: "Tenéis una obsesión porque me preocupe todo... no estoy preocupado de verdad. Son datos que hay que tener en cuenta, pero intentaremos que se corte, sobre todo para que no me preguntéis si estoy preocupado, que no lo estoy".