Januzaj no tira la toalla

El delantero de la Real Sociedad Adnan Januzaj no está atravesando por sus mejores momentos. Se ha cuestionado mucho el compromiso del belga con el equipo txuri-urdin y si a eso hay que sumarle el mal arranque de temporada que está teniendo. A eso hay que sumarle que cuando Januzaj no ha entrado en el once titular, es cuando el club ha ganado y con gran claridad. En las primeras siete jornadas que se han disputado hasta el momento, no ha llegado a disputar ningún encuentro completo. Y únicamente en cuatro partidos ha saltado desde el inicio. En el empate frente al Valencia, en la victoria por la mínima contra el Mallorca y en las duras derrotas frente al Athletic y el Sevilla.

El belga ha llegado incluso a quedarse fuera de la convocatoria en la quinta jornada frente al Espanyol. Algo de lo que ha hablado frente a los medios: "Me siento bien, estoy entrenando fuerte y eso es bueno para mí. La competencia ha aumentado, pero es el inicio de temporada. A veces empiezas bien, otras más tranquilo... La competencia te hace mejor. ¿Cuándo me quedé fuera de la lista? Hablé con Imanol, no hubo ningún problema. El entrenador tiene que decidir los jugadores que ve al cien por cien. Además, sólo fue una vez".

Foto: Real Sociedad

Además, la llegada de un espectacular Portu, que ha encandilado a la afición con sus incansables partidos tanto en la faceta ofensiva como defensiva, no ayuda a un Januzaj que ha querido hacer autocrítica al mismo tiempo que se muestra con confianza: "No estaba al 100%, pero empecé jugando los tres primeros partidos y después sin empezar de inicio otros tres. Luego en Sevilla jugué de nuevo. No puedo decir que no haya jugado, no fui el mejor Janu que la gente quiere ver, pero eso va a llegar".

También ha querido aprovechar para mostrar su felicidad y reconocer rumores del verano: "Aquí estoy feliz. En el fútbol nunca sabes lo que puede pasar, pero aquí me siento bien y no tengo razones para irme. Muchos equipos se interesaron, pero por el momento quiero jugar y progresar en la Real. ¿Ir a un equipo que juegue siempre en Europa? ¿Y por qué ese equipo no va a ser la Real?".

Foto: Real Sociedad

Un jugador cuestionado que tal y como ha dicho, se siente más exigido que el resto, pero le parece algo normal: "Creo que a veces la gente me empuja mucho, pero es normal, porque la gente sabe que tengo calidad, aunque a veces también necesito un poco de tiempo y sé que tengo que marcar la diferencia".

Una diferencia que está convencido marcar: "Este año quiero meter más goles y dar más asistencias. Han sido dos años difíciles, pero este me siento bien".

Por último, ha destacado lo que el míster Imanol quiere de él: "Me pide más intensidad, meter el pie, apretar más arriba, somos un equipo que debemos tener el balón arriba y no defender en nuestra portería porque jugadores como yo, Barrenetxea, Portu... necesitamos estar más arriba".