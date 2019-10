Roberto Aguirre: "Carlos va a ser duda, aunque va bien"

Roberto Aguirre tuvo su opinión dos días antes del derbi ante el Salamanca CF en el Estadio Helmántico.

En cuanto al partido, el técnico hablaba así: "llegamos con ganas de ganar en el Helmántico y con mucha fuerza tras una buena semana de entrenamiento".

Unionistas no se ha estrenado aún en un derbi y Aguirre quiere que este sea el primero: "no sé si ha habido algún comentario sobre eso. Hablamos sobre ganar por lo que supone, pero no he oído hablar sobre ganar por primera vez. Queremos ganar por ser un derbi. Los derbis no se juegan, se ganan"

Sobre el rival, el cual jugó en el día de ayer la Copa RFEF, habló así: "ayer jugaron chicos del filial frente al Burgos. No creo que tenga ningún efecto su victoria, ni para bien ni para mal. La Copa RFEF no es ningún indicador". "Fui al partido porque me coincidía bien. Intento ver el funcionamiento, los jugadores que pueden jugar el domingo y los que no. Tampoco iba con intención de ver una relación con lo del domingo al ser una competición diferente. Saco conclusiones pero sin hacer una relación directa". "Espero un rival entero en cualquier situación del juego, tanto en ataque como en defensa. Tienen ganas de reencontrarse con una victoria en liga. Nosotros estamos preparados para todo en este partido. Hemos trabajado y entrenado para funcionar en nuestra línea y, como hacemos en todos los partidos, estar alerta ante cualquier situación".

Aguirre tendrá hasta última hora las dudas de dos jugadores fundamentales en el XI de Unionistas como son Javi Navas y Carlos de la Nava, quienes arrastran molestias, "Javi Navas no creo que tenga problema para llegar, aunque aún queda la sesión de mañana. Con Carlos tenemos dudas. Hoy trabajó bien, pero va a ser duda, al igual que la semana pasada. La lesión va bien, pero será duda".

En este comienzo de temporada están siendo claves las jugadas a balón parado en cuanto a goles se refiere en el conjunto de Las Pistas del Helmántico y Aguirre hablaba así: "las acciones a balón parado siempre tienen influencia y condicionan en base a que jugadores tener sobre el campo. Juegue quien juegue es una faceta del juego en la que no puedes cojear. En esa línea somos un equipo que tenemos seguridad. Me gustaría no cojear y no ser más débiles que el rival. Estará igualado por ese lado".

En cuanto a repetir el once y la estrategia frente a la Cultural Leonesa, el míster era claro: "tengo decidido quienes van a jugar, pero no lo voy a decir aquí. Contra la Cultural modifiqué el equipo y nos mantuvimos sólidos. Si funcionamos como en otros partidos nos da seguridad. Ponga lo que ponga sobre el campo deberíamos funcionar con normalidad".

Preguntado por la charla previa al partido: "me gusta ir con el tiempo justo al campo, salir a jugar, ganar y para casa. No siempre podemos hacerlo por la previa del partido, pero la idea es llegar al campo hora y cuarto antes. Seguramente estableceremos un lugar de salida para ir todos juntos en el autobús y ya veré si dejo la organización del partido para antes o en el estadio".

De nuevo, cuestionado por el encuentro de este domingo a las 17:00 en el Helmántico: "no lo sé. Al llevar pocas jornadas creo que debilita el derbi. Quizás pueda estar más debilitado a nivel ambiental, pero creo que sigue siendo un derbi. Sobre el césped si habrá ese estado de derbi".

La afición de Unionistas no acudirá en su mayoría y es por ello por lo que fue preguntado el técnico: "no nos pilla por sorpresa. Sabes que es lo que piensa la afición de Unionistas y sus razones. Lo tomamos con naturalidad. No es por una expresión de marketing, es real. Sabemos como son nuestros aficionados y como nos apoyan. Nos sentimos siempre apoyados, estén o no", concluyó Aguirre.