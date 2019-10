Este Real Madrid carece de gol

El Real Madrid continúa inmerso en un mar de dudas en lo que al gol se refiere. En el mercado de fichajes estival, los blancos se reforzaron con Luka Jovic, delantero centro que en su periplo en la Bundesliga anotó un sinnúmero de goles. Sin embargo y pese a contar con dos magníficos arietes, los de Zidane no consiguen buenas cifras en lo que a goles se refiere.

Son siete las jornadas que el Real Madrid lleva disputadas en la presente campaña de la Liga Santander y son, únicamente doce, los goles que los blancos han transformado. A priori, la cifra anotadora no es del todo mala, pero sí pobre teniendo en cuenta el talento de los jugadores que conforman la plantilla del trece veces campeón de Europa este año.

El Real Madrid está viviendo una de las campañas más flojas en cuanto a cifras anotadoras. La temporada pasada, los blancos a estas alturas consiguieron el mismo número de goles en una temporada en la que no se ganó ningún título. Estos números en cuanto a goles, recuerdan a lo vivido en la 2006/07 en la que los jugadores de la disciplina blanca únicamente anotaron 10 goles en las siete primeras jornadas de la competición nacional española.

Sin embargo, las malas cifras anotadoras blancas no preocupan del todo a la hinchada madridista, pues el Real Madrid lidera la tabla de clasificación de la Liga Santander por encima de sus máximos rivales como Atlético de Madrid, Barcelona o Sevilla.

Luka Jovic, que aún no sabe lo que es marcar defendiendo los colores del Real Madrid, afirmó en su perfil oficial de Instagram sentirse muy cerca de anotar su primer gol con la elástica blanca: "Important victory tonight. Not happy because I didn't score tonight but I know that I am so close to my first goal."

Los delanteros blancos buscarán en el encuentro frente al Granada CF mejorar sus números goleadores y penetrar la portería nazarí que defenderá Rui Silva en el choque correspondiente a la octava jornada de liga.