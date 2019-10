Ernesto Valverde: "El Barça no perdona al rival"

Festival de goles en el Camp Nou. El Barcelona pasaba por encima al Sevilla de Julen Lopetegui con una chilena de Suárez (27') para abrir el marcador, muy seguida de un tanto de Arturo Vidal (32') y otro prácticamente encadenado de Dembelé (35'). Obra que culminaría Leo Messi con una libre directa en el 78', el primer tanto del astro argentino en Liga.

Valverde al acabar, hacía una valoración del partido en rueda de prensa: "Reconozco que el marcador del primer tiempo ha sido voluminoso, nosotros al comienzo no hemos dominado el juego como nos gusta, teníamos alguna dificultad para sacar el juego trasero, un par de jugadores jugando en posiciones poco habituales para facilitar la situación de Todibo, y por eso pensaba que nos intentarían presionar arriba. Tengo que reconocer que los partidos que tienen esta situación se tienen que saber salir adelante y nosotros hemos sido rotundos. El Barça no perdona al rival".

A la expulsión del joven Ronald Araújo que además, se estrenaba con el primer equipo argumentaba: "Ya sé que los entrenadores lo vemos todo desde nuestro punto de vista y con la camiseta de nuestro equipo puesta, pero de lejos me ha parecido que no era falta. No lo sé si el VAR tendría que revisar este tipo de situaciones".

Mateu Lahoz fue también uno de los protagonistas del encuentro, ya que se encargó de que el 'mosquito' no acabase el encuentro: "No he hablado con Dembélé porque he venido muy rápido aquí, no sé qué le puede haber dicho. Más que nada porque a mí me resulta difícil a veces hablar con Dembélé. Tengo ganas de saber que pone en el acta", afirmaba de forma seria Valverde.

El equipo culé parece que vuelve a la dinámica que tiene acostumbrada a la afición: "Tenemos que mejorar determinadas cosas pero por nosotros era fundamental superar esta situación en que no hemos sumado puntos en un inicio de temporada extraño. Siempre queremos ganar y ha habido partidos que no lo hemos hecho. Ahora tenemos quince días de margen porque después tenemos partidos duros", finalizaba.