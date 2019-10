Messi: "Si me quieren, encantado de quedarme en Barcelona"

La carrera de Leo Messi sigue levantando expectación día tras día. El futuro del argentino, su continuidad en el Barcelona, los problemas con Hacienda o hasta los fichajes de Neymar y Griezmann han sido los puntales de la entrevista que el capitán ha concedido a RAC1 este martes por la noche.

El espectáculo del Cirque du Soleil, bajo la firma del '10' del Barcelona, llega a la Ciudad Condal esta misma semana y en su preestreno, de este martes en el Parc del Fòrum, Messi concedió una entrevista muy personal a Jordi Basté y Roger Saperas, referentes del periodismo deportivo de la prensa catalana.

Una conversación que ha permitido al delantero sacar su lado más personal y familiar así como para dejar clara su postura ante temas tan delicados como el departamento fiscal del país, la competitividad con el Real Madrid o su relación con el presidente del club, Josep Maria Bartomeu.

Un camino de elogios

La historia que une al Barcelona con Leo Messi bien es sabida por todos. El argentino llegó a la ciudad siendo un niño y rápidamente arrancó su aventura en el fútbol azulgrana, hasta llegar a convertirse en el máximo referente de la institución, así como de este deporte a nivel mundial. Muchos lo consideran el Dios de esta disciplina deportiva a lo que él respondía: "No me preocupa que me llamen así, pero no me gusta", decía 'la pulga'.

Messi, máximo referente para el FC Barcelona

Siguiendo en el mismo camino de los elogios, Messi matizaba su respuesta: "Es muy bonito que me llamen así y más si es respetuoso... pero creo que es muy exagerado. Mis hijos son pequeños, lo escuchan y luego lo copian todo", decía el futbolista entre sonrisas.

Pero no todo han sido momentos felices en su carrera como azulgrana, pues también ha habido temporadas en que ha tocado saber sufrir y aguantar las críticas. A ellas hacía referencia en la entrevista: "Hay muchos momentos en que uno acaba cansado y agotado por todas las circunstancias", explicaba el argentino.

Hacienda, una batalla difícil de superar

Una de las peores etapas en la vida de Leo Messi fue el altercado con Hacienda, que lo puso en el punto de mira de todo el mundo del deporte. Fue uno de los primeros personajes públicos en ser llamado a declarar y supuso un antes y un después en su madurez interior: "Cuando empezó la historia de Hacienda fue muy duro, para mí y para mi familia", empezaba a contar el delantero.

Messi, excusándose ante la afición | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Messi fue uno de los primeros casos de alteraciones fiscales que saltó a la prensa, llegando incluso a gravarse sus llegadas al juzgado para declarar: "Fui de los primeros y por eso aún fue más duro, demostraron que iban a por todas conmigo", comentaba añadiendo que, por suerte, en casa pasó un poco desapercibido: "Lo mejor de todo fue que los niños aún eran pequeños y no se enteraron de mucho", confesaba el '10', más relajado.

Aunque siempre ha dejado clara su devoción por el FC Barcelona, los problemas fiscales alteraron su rutina y adaptación en la ciudad, planteándose incluso dejarla atrás: "No quería dejar el Barça pero sí irme de España. Me estaba sintiendo muy maltratado y no quería estar más tiempo aquí. Era lo que sentía a nivel personal", explicaba contundentemente Messi ante la emisora radiofónica.

Una unión de por vida

El futuro de Leo Messi es una de las incógnitas que más asustan al barcelonismo, pues la afición no quiere imaginarse un equipo sin el astro argentino. Tras la cláusula de su contrato, que se revelaba pocas semanas atrás, el '10' fue tajante en su respuesta: "Si me quieren estaré encantado de quedarme", comentaba emocionado para añadir: "Mi idea siempre ha sido quedarme aquí y lo sigue siendo a día de hoy. No ha cambiado nada", sentenciaba el goleador.

Messi: "Más catalán, imposible"

Mucho se ha especulado que, tras finalizar su carrera deportiva, podría marcharse de regreso a su Argentina natal, a lo que el azulgrana respondía: "Puede pasar de todo, porque nunca se sabe, pero en principio queremos quedarnos en Catalunya y vivir aquí", expresaba el capitán.

El pasado año recibió la distinción de la Creu de Sant Jordi, premio muy especial que otorga la Generalitat de Catalunya. Como explicaba en la entrevista el futbolista, eso marcó un antes y un después en su vida: "Fue impresionante. He tenido la suerte de ganar muchos premios pero este era distinto, significaba cerrar un círculo de mi vida", confesaba añadiendo que lleva ya más tiempo en Catalunya que en su país natal, que sus tres hijos son nacidos en Barcelona y que se siente: "Más catalán, imposible".

Griezmann, una relación cocida a fuego lento

Mucho se especuló durante el verano de la relación entre Leo Messi y Antoine Griezmann y de si el capitán había dado el visto bueno a la llegada del francés al club. Se rumoreaba de la negativa de Messi, de que no confiaba en la adaptación del ex-atlético y de que el vestuario no lo aceptaba. A los pocos segundos el argentino fue tajante: "Es mentira que yo no lo quisiese aquí. Los mejores siempre son bienvenidos para el proyecto ganador que queremos y él es uno de ellos. Nunca he tenido ningún inconveniente en que viniese, al contrario", confesaba el goleador.

Griezmann, nuevo fichaje del Barcelona | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Cierto es que a Griezmann le está costando encontrar su sitio sobre el terreno de juego, adaptarse a jugar con sus nuevos compañeros y a empaparse de la filosofía de Can Barça: "No es fácil venir a jugar aquí con nuestra idea de fútbol. A cualquiera le costaría, por mucha calidad que tengas", explicaba Messi rompiendo una lanza en favor de su compañero de vestuario.

Por último quiso mostrar su confianza hacia el delantero francés, sabiendo que llegará el momento de verlo jugar con fluidez y sabiduría: "Está acostumbrado a jugar de una manera muy diferente a la de aquí, pero sé que lo acabará haciendo. No lo dudamos, es un jugador de mucha calidad y muy inteligente, se adaptará", confesaba Leo Messi.

El error más grave de Neymar

El 'culebrón' del verano ha sido la vuelta o no de Neymar al Barcelona, dos años después de su difícil y comentado 'adiós' al vestuario. Es sabido que el brasileño guarda buena relación con Leo Messi y Luis Suárez, cuando formaban el mágico tridente o MSN. El argentino ha confesado que estaba muy a favor de que regresara a la disciplina azulgrana y poder volver a jugar juntos en el Camp Nou: "A nivel deportivo es uno de los mejores del mundo y obviamente tenerlo en nuestro equipo hubiese sido tener más opciones de conseguirlo todo", explicaba Messi a los micrófonos de Jordi Basté y Roger Saperas.

Se especulaba de una vinculación con el Real Madrid, ha sabiendas que la situación en París se complicaba, aunque finalmente Florentino Pérez no consiguió ningún acuerdo con el futbolista, a lo que Messi se mostraba sorprendido: "Sinceramente pensé que se iría al Madrid. Tenía muchas ganas de salir, de cambiar, y pensé que Florentino lo daría todo por ficharlo", explicaba el argentino.

Messi y Neymar, una 'dupla' inigualable | Foto: Alex Gallardo - VAVEL

Además, el '10' de Can Barça aprovechó para manifestar la sensación de que cree que Neymar se arrepintió de marcharse de la Ciudad Condal: "Pienso que se arrepiente de haber dejado el Barça. A los pocos días de irse vio que se había equivocado y fue una mala decisión. Conociéndolo y sabiendo pro lo que está pasando, está arrepentido", sentenció Leo Messi deseando, algún día, volver a compartir equipo.

Piqué y Bartomeu, última polémica

Desde la marcha de Iniesta del vestuario azulgrana el brazalete de capitán lo ha heredado Leo Messi, que intenta ejercer de líder dentro de las cuatro paredes que aguardan el talento de Can Barça. Es el máximo referente, aunque ante la prensa pocas veces acude a manifestarse. Quien sí lo hace es Gerard Piqué, que pocos días atrás volvía a generar polémica tras la crítica de la programación de la pretemporada. Preguntado por esas palabras, Messi intentaba quitarles importancia: "No informa nunca de lo que va a decir. En ese momento yo no lo hubiese hecho, porque es hacen más grande la bola en un momento que al vestuario no le convenía", explicaba el argentino.

"Piqué es muy transparente, va siempre de cara"

Pese a ello, quiso alagar la confianza del central por manifestar siempre lo que piensa: "Piqué es muy transparente y muy inteligente. Dice lo que piensa sin preocuparse por la repercusión que pueda tener. Es sincero, va de cara, es alegre y muy divertido", elogiaba Messi a su veterano compañero.

También explicó que no habla con el presidente, Josep Maria Bartomeu, desde la dura eliminación de Champions League en manos del Liverpool, aunque la relación sigue siendo cordial: "No hablo con él desde hace más de cinco meses, pero está todo bien", confesaba Leo Messi.

Su mejor momento: ante el Real Madrid

En poco más de quince días se disputará el primer clásico de la temporada, un gran espectáculo de fútbol entre Barcelona y Real Madrid que puede marcar un punto crucial de la temporada. Siempre son encuentros emocionantes que marcan incluso a todo un Leo Messi: "El choque del que tengo mejor recuerdo es la semifinal contra el Madrid que ganamos 2-0", explicaba el delantero añadiendo: "No sé si fue mi mejor partido o el del equipo, pero fue un recuerdo único para mí", confesaba el astro del fútbol.

Preguntado por su mejor momento vistiendo la camiseta del Barcelona al capitán le costó elegir tan sólo uno, a lo que respondía: "Creo que la época de Guardiola fue una de las mejores que he vivido, como jugador y a nivel personal", puntualizando que fue el nacimiento también de su primer hijo, Thiago.

Finalmente, la entrevista concluía haciendo elegir al futbolista su mejor gol para el Barcelona, una decisión muy difícil debido al gran número de dianas conseguidas: "El de Roma, de cabeza, en la Final de la Champions League ante el Manchester United", sentenciaba eufórico Leo Messi.