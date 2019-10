Álex Moreno: "Si tengo otras ocasiones, intentaré estar más acertado o dar una asistencia"

Parecía que el debut de Álex Moreno con la elástica del Betis se resistía, y hubo que esperar hasta la cuarta jornada, en el choque contra el Getafe, para verle en acción. A pesar de llegar más tarde que el resto de sus compañeros y no hacer pretemporada bajo las órdenes de Rubi, sus ganas de recalar en el conjunto verdiblanco se palpan cada minuto que está sobre el verde, y él ha querido recordar en declaraciones a El Desmarque que la afición en el Benito Villamarín también es fundamental para ello: "Tenía muchas ganas de jugar y debutar. Recuerdo que eran momentos de que iba a salir, luego que no, era al final el partido... Tardé un poco más en debutar, pero muy contento y fue especial. Ahora también estoy contento por estar desde el inicio y contar para el míster en los onces, tanto de extremo como de la lateral, ya que me está rotando bastante", aseguró.

Álex Moreno incide en su polivalencia, más que contrastada durante su carrera deportiva

Moreno ha jugado, y a gran nivel, tanto de extremo como de lateral a lo largo de su carrera. Desde su llegada al Betis se le ha visto actuar con naturalidad en ambas posiciones: "En mi trayectoria he jugado en las dos posiciones, incluso de carrilero también. A las tres posiciones me puedo adaptar tranquilamente. De extremo venía jugando más de pequeño, de lateral empecé cuando me puso Baraja en el Rayo."

Aunque combina las posiciones de extremo y lateral con mucha solvencia, su competencia directa es Pedraza, contra quien partía en inferioridad de condiciones por no haber hecho pretemporada con el primer equipo, y aún tiene que coger más ritmo y mejorar su rendimiento. Respecto al ex del Villarreal: "Es una competencia sana. Nada más llegar el recibimiento ha sido buenísimo de todos los compañeros. He visto un vestuario sano y en el club veo un gran ambiente. Estoy muy contento de tener tanto de rival como de compañero a Pedraza. Es un chico superbuena gente y la competencia es sana."

En el último partido, contra el Éibar, estuvo a punto de inaugurar el marcador y su cuenta anotadora como verdiblanco. Pero Moreno ya no sólo pretende ayudar en la faceta goleadora, sino también como asistente: "Al final al jugar de extremo o lateral llegas al área, siendo asistente o llegando a finalizar a gol. Si tengo otras ocasiones, como la del otro día, intentaré estar más acertado o dar una asistencia. Somos los que venimos de atrás los que podemos aportar en cualquiera de los dos aspectos, ya sea marcando o asistiendo", finalizó.