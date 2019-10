Roberto Aguirre: "Es un equipo con una mezcla de perfiles. Hay jugadores experimentados y tienen una referencia arriba como Koldo" 

El técnico asturiano analizaba a su rival y el partido de mañana ante los medios de comunicación desplazados hasta el Hotel Helmántico.

En cuanto a las urgencias de sumar tres puntos, Aguirre fue claro: “Nos gustaría tener más puntos y cada partido es una oportunidad de sumar. Necesitamos ganar y queremos hacerlo contra el Tudelano y el partido lo enfocamos como todos: con mentalidad de ganar. Sabemos lo que tenemos que hacer para que nos lleve a la victoria”.

El plan de partido será la misma que en otros encuentros, y así lo afirmó Aguirre: “Seguir en la misma línea. Los agentes ajenos nos han desviado de la línea que queremos para obtener resultados”.

Unionistas está encajando muchos goles en estas jornadas, y el técnico habló de ello: “No me preocupa. Ya lo he comentado varias veces y no encontramos una causa única para que estemos encajando.. Debemos tapar líneas de golpeo para que tengan opciones de golpeo. Trabajamos sobre cualquier acción en contra de nuestro intereses. Hemos trabajado en la frustración después del segundo gol del otro día (ante el Salamana UDS). Tenemos que seguir siempre la acción, incluso si no sale el balón como en el derbi”.

Importante baja la de mañana para Aguirre, que no podrá contar con Álvaro Romero, quien el pasado domingo se llevó un fuerte golpe en el Helmántico, y quien no podrá participar mañana al estar en Sevilla recuperándose: “Es uno de los fijos y nos está aportando mucho. Es un jugador que genera faltas y penaltis, pero en el juego es un peligro para el rival. No me preocupa que no esté porque hay alternativas por perfil. No nos obliga a hacer variaciones extremas y me da lástima no poder contar con él por cómo está el jugador”.

En cuanto a las ausencias, aparte de la de Romero, Aguirre confirmó la de Guille Andrés y la duda de Carlos de la Nava hasta el final: "Romero y Guille Andrés no están. A Carlos de la Nava le hemos ido metiendo en el grupo y vamos a ver… Depende mucho de las sensaciones y confianza que tenga él, pero la lesión estaría curada. Hablaré antes del partido con él para ver si está de inicio o no. En el derbi no se sentía bien”.

Sobre el rival, “Es un equipo con una mezcla de perfiles. Hay jugadores experimentados y tienen una referencia arriba como Koldo. Tienen alternativas atrás”.

Roberto Aguirre suma 500 partidos en Segunda B con el encuentro de mañana, y por ello fue preguntado: “Me hace ilusión cumplirlos en un club como Unionistas y ojalá sea con una victoria porque sería el cóctel perfecto”.