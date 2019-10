Álex Moreno sobre el derbi: "Seguro que es bonito de jugar y jodido para el que lo pierde"

Álex Moreno, que ya lleva más de un mes siendo jugador del Betis, ya conoce la importancia del derbi sevillano, y ha mostrado sus ganas de enfrentarse al Sevilla enfundándose la elástica de las trece barras, pero manteniendo la cautela de ir partido a partido en la entrevista concedida a El Desmarque: "Queda tiempo. Los he podido ver desde la televisión otros años. Se ve que es un derbi que se vive mucho, tanto por parte de la afición como de los jugadores. Seguro que es bonito de jugar y es jodido para el que lo pierde. Tengo ganas inmensas de jugarlos, pero aún queda bastante para ese partido. Hay que ir partido a partido y cuando llegue ese momento de jugar no tener esa distancia", aseguró.

Álex Moreno: el derbi, la afición, los títulos y la selección

El lateral se siente querido por la afición verdiblanca, y asegura que aún tiene mucho más por dar para ayudar al equipo a sumar más victorias: "Por ahora he recibido el cariño de la gente, de haber venido aquí, de los partidos que he podido jugar y mensajes en redes sociales. Se agradecen los comentarios de la gente de que se alegre de que hayas podido debutar, de los minutos que he tenido... Tengo muchas ganas de seguir dando más de mí y ojalá vengan mejores partidos para llevarnos los tres puntos y lograr victorias", afirmó.

Respecto a la afición del Betis, asegura que son un plus, y le sorprende la forma de animar: "Siempre me ha sorprendido la gente cómo anima y se deja piel. Es una afición exigente también y eso es bueno para los jugadores, para que nos mantengamos alerta para ganar. Cuando salto y cantan el himno se me pone la piel de gallina y es una motivación extra para dar todo por este escudo."

Álex Moreno en el intento de realizar un centro | Fotografía: Manuel Jesús Pérez (Onda Bética)

Moreno no ha llegado al Betis de paso, y quiere vivir la sensación de ganar un título (que no sería el primero para él, ya que formó parte del primer trofeo oficial de la historia del Rayo Vallecano, cuando ganaron la ahora Liga SmartBank en la temporada 2017-2018, en gran parte gracias a su gol frente al Lugo, el que supuso el séptimo ascenso de los madrileños). Además, mantiene la ilusión de que Robert Moreno se fije en él y poder acudir a una llamada del combinado nacional: "Lo mejor que podría pasar es ganar un título, también ir a la Selección Española, pero quiero dar mi mejor nivel en el Betis. Ellos han apostado por mí cuando me ficharon y tengo que devolver la confianza para dar de mí lo mejor en este club", finalizó.