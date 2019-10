Álex Moreno: "Más que ídolo, un referente que me ha gustado siempre es Messi"

Álex Moreno, el jugador del Betis que habló el viernes para El Desmarque, también tuvo tiempo para mostrar su lado más personal. El lateral valora cada vez que recibe una visita de su familia, y se define como un chico tranquilo: "En mi día a día soy de ir al cine, de ver series… soy más de casa. Ahora lo que más hago es ver series y estar tranquilo en casa", aseguró.

La faceta más personal de Álex Moreno

Precisamente conociendo su pasión por el cine y por las series, se la ha cuestionado acerca de alguna que recomendaría, o cuál ha sido la última que ha visto: "He visto tantas... la última que he podido ver es la segunda temporada de Élite o la de You", indicó.

Debido a que llegó el pasado mes de agosto y se tuvo que adaptar a contrarreloj a Sevilla, apenas ha tenido tiempo de conocer a fondo la ciudad, pero el lateral se sincera sobre los lugares que sí ha tenido el placer de visitar: "He ido por la zona de Triana, que he estado cenando alguna vez por allí, la zona del Paseo Colón, al final he estado sólo dos o tres veces. Vine al final del verano cuando fiché, así que de momento no conozco mucho."

Álex Moreno controlando el esférico | Fotografía: Manuel Jesús Pérez (Onda Bética)

Siguiendo un poco en la línea de su faceta más personal, y aunque no es la primera vez que se expresa acerca de este tema, también ha hablado de quien es su ídolo, o como él mismo denomina, su 'referente', contra quien ya ha jugado, e incluso le paró un gol sobre la línea al más puro estilo FIFA cuando Moreno pertenecía al Rayo Vallecano: "Más que ídolo, un referente que me ha gustado siempre es Messi. Luego ya de jugador me han comparado algunas veces, por la posición cuando he jugado más de extremo, con Tello, o con Jordi Alba", sentenció el jugador verdiblanco.