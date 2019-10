Embarba: "Mi mentalidad ha estado siempre en el Rayo Vallecano"

Antes del encuentro en el Estadio de Vallecas ante el Tenerife, en donde los de la franja lograron una gran victoria que tanto necesitaban después de ver cinco empates consecutivos, uno de los jugadores del cuadro de Paco Jémez habló para Marca en un momento en el que se está destacando en el inicio de la temporada en la categoría de plata del fútbol de nuestro país. Se trata de uno de los capitanes del primer equipo, Embarba.

Al atacante le preguntaron que, si prefiere marcar o asistir, tema en el que comentó que prefiere marcar un gol antes que dar una asistencia, pero cuando da un pase lo celebro como si fuese un gol. Después de ello comentó que hay risas cuando da tanto pase de gol, incluso durante el partido.

Después de ello, habló sobre que todo esto está ocurriendo después de sonar en un mercado de fichajes en el que llamó la atención en varios equipos de la máxima competición del fútbol de nuestro país. “No ha sido un verano fácil. Vienes de un descenso, no es algo fácil. Por suerte he tenido muchas ofertas, no lo puedo negar”, comentó Embarba sobre ello. No obstante, continuó diciendo: “Han llegado ofertas importantes para mí y el club lo sabe, pero si sigo aquí es porque es lo mejor para las dos partes. Yo siempre he mostrado mi implicación con el club y es lo que he pretendido desde el primer partido”.

Embarba en el encuentro ante el Elche | Foto: LaLiga Smartbank

“Al final me debo al club, tengo un contrato, soy profesional y lo que no puedo negociar es el trabajo”, añadió el atacante a todo lo que fue diciendo en la entrevista en la Ciudad Deportiva, destacando que en el cierre del mercado se enteró que se quedaba en el Rayo Vallecano, incluso con la competición comenzada, momento en el que comentó que su mentalidad estuvo siempre ahí, junto a que dijo: “Era consciente de que tenía contrato y de que el club no quería que saliese”.

Con todo ello también le preguntaron sobre el tema que se está viviendo entre la afición y directiva, puesto que la huelga de animación continúa a estas alturas, momento en el que destacó: “El ambiente que hay en Vallecas no es el que se ha vivido siempre y el que conocemos los que llevamos años aquí. La afición es una de las mejores del mundo, y no es que yo lo diga, lo dicen los que vienen incluso de fuera”. No fue lo único que indicó sobre ello, añadió: “Alucinan como animan, como aprietan y como se vive. Eso ahora mismo no está pasando y debería de cambiarse. No sé de quién es la culpa, pero se debería arreglar. Entiendo a la afición”.

También se destacó que la plantilla está en el medio del conflicto, por lo que Embarba comentó que ellos no pueden hacer nada por arreglarlo, añadiendo: “Podemos intermediar y hablar con las partes, pero al final los que deciden son los aficionados y el club”.

Entre otras cuestiones, el atacante comentó finalmente en el lugar que piensa que el equipo terminará la temporada, diciendo que todos los que están en el vestuario confían de que tienen una de las mejores plantillas de la categoría y que está hecha para ascender directamente, pero destacó que si le dicen que llegan a los play-offs y ascienden lo firmaba a estar alturas.