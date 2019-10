Álex Moreno: "Estoy hecho para arriesgar y aprovechar el uno contra uno o dos contra uno"

Álex Moreno, lateral zurdo del Real Betis, pasó en la noche del miércoles por Betis TV, para que los béticos le conocieran un poco más a través del programa 'Todo al verde'. En los cinco partidos que ha intervenido, ha actuado en varias demarcaciones de la banda izquierda, y sobre este asunto comentó el catalán: "Siempre he sido extremo. Con Baraja en el Rayo faltaba un lateral, y me puso ahí y siguió. Vio que podía tener más velocidad desde atrás, y me quedé ahí. Es una posición en la que tienes más metros para poder recibir el balón y llegar en velocidad. Con Paco he jugado también en la derecha a pierna cambiada. Tanto de extremo como lateral me gusta subir, encarar, arriesgar. Estoy hecho para arriesgar y aprovechar el uno contra uno o dos contra uno y en ese aspecto aún el míster me obliga a que suba y a que sea más ofensivo." Además, ha recordado una de sus mayores virtudes sobre el verde: "Muchas veces es verdad cuando la pido al espacio y hay que darle pausa para que puedan llegar los delanteros e ir con ventaja. Mi juego es de balones muy al espacio, de uno contra uno y al final los compañeros me van conociendo y yo a ellos, y sé quién me la pide más al espacio o al pie, y ellos a mí. Hay que complementarse y conocerse. Puedo alcanzar los 34,5 kilómetros por hora de velocidad punta." Y aunque ante el Eibar pudo inaugurar su cuenta goleadora, expresó cómo vivió esa jugada que no llegó al fondo de la red: "Es verdad que un pelín de pausa me hubiera venido bien. Tenía claro que el portero salía mucho y el palo corto podía quedar vacío. No se puede perdonar porque con 1-0 el partido podía cambiar, pero hay que centrarse ya en el siguiente para que pueda ser gol o pase", aseguró.

Álex Moreno, sus sensaciones a nivel individual y grupal, el parón y Rubi

El catalán, que afirmó: "No soy mucho de los parones, porque cuando estás cogiendo el ritmo y dos-tres partidos seguidos jugando, quieres mantener el ritmo. Me gusta estar centrado en la rutina del día a día y mejorar cosas porque los resultados no están siendo buenos, pero van a mejorar", también se sinceró sobre la parte positiva de tener más tiempo para preparar el duelo contra la Real Sociedad: "Estamos haciendo mucho hincapié en la salida de balón. Hay partidos que con diez se complica. Tener más posesión, ir lado a lado, mayor dominio de balón y ocasiones es lo que queremos. Muchas veces llegamos por banda y tenemos ocasiones, pero hay que acabarlas en gol. Lo que queremos es balón y ser protagonistas, y poco a poco se va a ver eso", auguró.

Aunque el Betis no está ofreciendo la mejor imagen posible desde que se ha iniciado la temporada, Moreno se ha mostrado positivo, recordando que muchos partidos se han torcido por las circunstancias: "El capitán lo ha dicho (sobre el que ha comentado que parece que tiene 24-25 años). Estamos convencidos del trabajo, de lo que aporta el míster en el campo y nosotros poco a poco iremos haciendo mejor las cosas. Hemos tenido partidos también que se nos ha puesto complicados por una expulsión, encajar un penalti, ir por detrás en el marcador… Y creo que si marcamos nosotros primero, vendrá esa racha de victorias y nos sentiremos mejor. Han sido partidos raros por el tema del VAR, que nos ha perjudicado, pero hay que mejorar mucho y seguir aportando arriba. Cada vez que lleguemos tenemos que hacer daño. Al equipo poco a poco se le ve la filosofía de juego que quiere el míster y nos hacen falta los resultados."

Álex Moreno recibiendo el esférico | Fotografía: Manuel Jesús Pérez (Onda Bética)

Respecto a Rubi, quien en su debut le dijo al lateral: "Disfruta y haz lo que sabes, es lo que me dijo Rubi. Tenía ganas de coger el balón. Una ilusión enorme, saltar al Villamarín es especial", ha desvelado cómo encaja la filosofía del técnico con el estilo de juego del ex del Rayo: "Es verdad que su filosofía para el jugador que está en mi posición, tanto extremo como lateral, es que quiere que vayamos mucho hacia arriba. La confianza que me ha dado desde que he llegado es importante, y me pide que me muestre, que sea yo mismo y que no esté cohibido, que tengo mucho más que dar todavía", afirmó el jugador al que se ha comparado tanto con Tello como con Jordi Alba. Precisamente la importancia que le otorga el entrenador podría ser en detrimento de Pedraza, pero ni mucho menos, y de hecho Moreno ha hablado acerca de cómo se compaginan en el campo: "Entenderse es compaginarlo bien. Sube él y yo, importante que no quede el hueco para que no nos cojan la espalda. Los dos tiramos muy arriba", sentenció.