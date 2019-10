Paco Jémez: "Para nosotros es un partido muy importante para encadenar dos victorias consecutivas"

El técnico canario realizó unas declaraciones previas al encuentro de la duodécima jornada de la temporada ante el Extremadura, en las que valoró el encuentro que les viene por delante para hacer frente a un choque en el que el equipo irá para conseguir los primeros tres puntos jugando a domicilio.

Analizó al próximo rival de la temporada, tema en el que destacó que es un equipo intenso que no regala nada y sobre todo en su campo se siente importante. Junto a ello, dijo: “Viene de una racha muy buena y nos espera muy motivado. Para nosotros es un partido muy importante para encadenar dos victorias consecutivas. Tras tantos empates, ahora la dinámica debe ser la de ganar y ganar”-

Después de ello, también trató de los siete empates que lleva el equipo en las once jornadas disputadas, momento en el que señaló que intentan que los jugadores no sólo se sientan recompensados por el resultado y que a veces el fútbol no lo premia lo que hace un equipo y lo que hace otro. No obstante, añadió: “En todos nuestros empates hemos sacado muchas conclusiones buenas que entendía que nos servirían en el futuro para ganar”.

Otro tema que comentó el técnico canario fue sobre la portería, en donde comentó que Alberto García continúa de baja por el problema en la rodilla y están esperando si sale para delante o no. Junto a ello destacó el momento de Miguel Morro, guardameta que destacó que estuvo a buen nivel aunque no tuvo mucho trabajo y sigue siendo una opción de cara a la portería, pero que tiene que ganarse el puesto con Dimitrievski.

Hablando sobre los jugadores de su plantilla, salió el nombre de Abdoulaye Ba, sobre el cual dijo: “Ya hemos hablado y ese tema escapa a mis responsabilidades. Hay otros responsables de que esté aquí cuando no debería estar. Todos lo queríamos sacar, se merecía salir y por errores sigue aquí, Es un buen profesional, le tengo aprecio, mientras esté seguirá entrenando, pero en principio no me planteo que su situación cambie”. Junto a él, también trató de los internacionales, de los que comentó que llegaron todos bien, señalando que Advíncula llegó un poco más tarde.

Con todo ello también habló sobre buscar la primera victoria a domicilio, tema en el que dijo que fuera llevan un tiempo sin ganar y que no encuentra una explicación, son tres puntos igual y el fútbol es igual, por lo que no entiende bien las razones por las que se puede ganar más o menos. Junto a ello, indicó: “Habrá factores aleatorios, ambientales, pero no deben ser una excusa. Tenemos que ser un equipo que gane dentro y fuera”.

Grandes palabras de Paco Jémez antes de hacer frente al Extremadura, encuentro en el que los de la franja lucharán por los tres puntos y, así, lograr la primera victoria fuera de casa en esta temporada.