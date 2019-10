El técnico del Real Madrid atendió a los medios de comunicación con motivo del encuentro que enfrentará al Mallorca y al Real Madrid en el Estadi de Son Moix el sábado, 19 de octubre, a las 21:00 horas.

Sabemos que hemos tenido muchos jugadores fuera con la selección y otros tocados

Zidane habló sobre el parón de selecciones y sobre las nuevas bajas del Real Madrid para afrontar el encuentro ante el Mallorca correspondiente a la novena jornada de la Liga Santander 19/20. A la baja en el último partido de Toni Kroos y Nacho, se suman Gareth Bale, Luka Modric y Lucas Vázquez. No todo son malas noticias para el entrenador del Real Madrid, que ha recuperado a Mendy e Isco y ha decidido contar con Rodrygo Goes.

"Los dos últimos días hemos tenido a todos los jugadores y lo que nos interesa es hacer un buen partido mañana", afirmó Zinedine Zidane.

Jugamos contra un equipo que no se merece su posición en la tabla

Zidane elogió el juego del Mallorca y dijo que el conjunto de Vicente Moreno Peris no se merece estar en puestos de descenso, ya que han desplegado un buen fútbol pero no han tenido la suerte de su lado.

Volviendo a los lesionados, Zidane zanjó el tema aseverando que Kroos, Modric, Bale y Lucas Vázquez no serán de la partida: "Modric, Bale, Kroos y Lucas Vázquez no van a estar con nosotros. Siempre nos va a pasar algo y eso es lo duro para un entrenador. Vamos a tener otros jugadores y vamos a intentar hacerlo bien mañana."

Ramos y los JJOO

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, ha manifestado en numerosas ocasiones su deseo de participar en los Juegos Olímpicos con la selección española de fútbol, por lo que Zinedine Zidane, su entranador, afirmó en rueda de prensa: "Lo que yo quiero son sus sensaciones y lo que él quiera. No es un tema mío. Si él quiere jugar con España en los Juegos Olímpicos me parece bien. Siempre quiere hacer algo importante y algo para ayudar a su país. Me parece una cosa bonita."

El Clásico, aplazado

Tras oficializarse ayer (este viernes) que El Clásico no iba a jugarse en la fecha estimada antes de que comenzase la Liga Santander, Zinedine Zidane habló sobre la nueva fecha que han de acordar el FC Barcelona y el Real Madrid: "Lo importante es estar preparados cuando haya que jugar el Clásico. Hay mucho debate pero mi posición es esta. Estaremos preparados para jugar en la fecha que nos diga la persona adecuada. Tengo mi preferencia, pero no la voy a contar. Nos adaptaremos a lo que nos pidan."

El Real Madrid emitió ayer (este viernes) un comunicado confirmando que ambos clubes han acordado el 18 de diciembre como el día elegido para disputar El Clásico en el Camp Nou.

"No va a cambiar mucho la preparación en caso de que no se juegue este sábado. Mañana tenemos un partido importante y el martes otro aún más importante. Estaremos preparados para el Clásico", dijo el entrenador del Real Madrid. Además y para zanjar el tema, Zidane pronunció estas líneas: "Lo que pienso como entrenador del Real Madrid es que jugaremos cuando nos toque. No me gusta la violencia y creo que a nadie. Son imágenes difíciles, pero no voy a entrar en ello."

Jovic no está desanimado, acaba de llegar y está mucho mejor que al inicio

El entrenador francés habló también sobre los pocos minutos de los que está gozando Luka Jovic, delantero del Real Madrid que los blancos incorporaron en el mercado de fichajes estival: "Poco a poco está hablando español y entrando en la dinámica. Voy a contar con él y es importante pese a que no haya jugado mucho últimamente."

Fede Valverde es muy bueno

Fede Valverde fue uno de los jugadores más destacados del Real Madrid en los últimos encuentros previos al parón de selecciones. Zinedine Zidane habló sobre el sensacional estado de forma del centrocampista uruguayo: "Tengo 25 jugadores indiscutibles y en cada partido tengo que elegir. Puede ser un buen box to box. Tiene personalidad en el sentido de que quiere hacerlo bien y se exige mucho. Eso es bueno para mejorar."

La situación de Brahim y Mariano

Brahim y Mariano tampoco están gozando de minutos y oportunidades para demostrar todo su potencial. El jugador español y ex del Manchester City ha estado lesionado durante gran parte de lo que va de temporada, por lo que Zidane dijo: "Brahim y Mariano tienen que tener paciencia porque hay muchos jugadores y voy a contar con todos. Cada uno conoce su situación. Tienen que estar preparados y cuando les toque hacerlo bien."

La situación de Mariano es un tanto diferente, ya que el club le buscó salida en el mercado de fichajes estival y el jugador decidió quedarse pese a saber que no iba a contar con minutos de juego.

Take Kubo y su impacto en el RCD Mallorca

Takefusa Kubo está siendo una de las sensaciones del conjunto mallorquín, que pese a estar inmerso en una dinámica negativa, tiene en el centrocampista japonés a una de sus ilusiones de la temporada. El técnico del Real Madrid habló sobre Kubo y elogió lo bien que ambas partes están amortizando la cesión del japonés: "Lo bueno es que Kubo está jugando y haciéndolo bien. Esa fue su decisión y hay que respetarla. Contento por lo que está haciendo con su equipo."