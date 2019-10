Álvaro Cervera: "La gente de fuera ve lo resultado y piensan que estamos arrasando y no es así"

El Cádiz, de nuevo, volverá a jugar el viernes, pero esta vez no será en Carranza, sino en el Carlos Belmonte frente al Albacete. La escuadra amarilla ha pasado toda la semana preparando el choque a conciencia, tratando de idear un plan que permita neutralizar al Albacete y rescatar los tres puntos a domicilio. Cervera, tras la sesión de entrenamiento mañanera, pasó por rueda de prensa para actualizar a la afición amarilla.

En primera instancia, el de Malabo comentó el próximo rival de los gaditanos, el Albacete. “El año pasado hacían otras cosas y este año las hacen diferentes. Las victorias son por la mínima y las derrotas son abultadas. No es el mismo equipo que el año pasado. Ha perdido jugadores importantes, pero seguramente será el viernes un buen equipo”. Destaca la figura de Zozulya, principal figura ofensiva de los manchegos. “Todo lo que pasa en el equipo en el ataque pasa a través de Zozulya. Habrá que estar muy atentos”.

Sobre las bajas, adelantó la baja de Querol (lesionado) y José Mari (sancionado), además de la de Rhyner y Akapo. “Luismi está para jugar y Akapo lleva toda la semana bien, no es algo que me preocupe mucho. Akapo no va a ser un problema mientras la rodilla le funcione, va a coger el ritmo. Rhyner y Akapo están entrenando con nosotros, pero no están para ir convocados. José Mari está sancionado. Garrido podríamos contar con él con algunas medidas”. Confirma, además, que Fali, pese a acabar con molestias el último encuentro está listo para jugar. “El tema de Fali es que es un tema de Fali. Es un chico muy espontáneo, muy efusivo, para todo, para lo bueno y lo malo. Un día se encuentra mal y al día siguiente quiere estar y no puedes pararlo”, afirmó.

En cuanto a los últimos partidos, el técnico cadista habló sobre el juego del equipo y los datos de posesión. “El Cádiz hace muchas cosas que no se ven, que nosotros hacemos que las hacemos, que al final todo se lee en la posesión. Las Palmas dio una cantidad de pases exagerados y una cantidad de pases son hacia atrás. Eso no nos preocupa”.

Por último, Álvaro fue preguntado por los números del cuadro cadista (31 puntos de 36) y por el respeto que le tiene los rivales a los amarillos. “Son números muy buenos y estamos contentos, pero si algún día nos cogen nos pondremos tristes y si nos sacan del ascenso directo nos pondremos más tristes. La distancia se irá recortando. Intentaremos que no, pero será así. Nosotros estamos disfrutando de lo que hacemos, de los puntos que sacamos al segundo, porque hay gente que no lo han vivido y otra gente que no lo van a vivir más”. Añade que “la gente de fuera ve lo resultado y piensan que estamos arrasando y no es así. Nos está costando y nos va a costar más”.