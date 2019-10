Haro: "Seguimos confiando en Rubi"

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha concedido una entrevista este miércoles a cope Sevilla, donde hizo balance de la situación actual que atraviesa el conjunto andaluz, hablando de la importancia de empezar a ganar desde ya, y transmitiendo un mensaje de tranquilidad a la afición.

Dicha entrevista, y como era de esperar, empezó con el dilema de Rubi, el cual está muy en entredicho su labor al frente del plantel.

Destitución del míster: "No creo que haya que trabajar esa hipótesis, si no ganar en granada sí o sí, luego será otro elemento a analizar si eso no ocurre."

Plantilla: "Son días de hablar mucho con jugadores, de estar encima animando y buscando soluciones."

Dinámica negativa: "Estamos fastidiados, preocupados, pero lo más importante es que estamos ocupados en revertir la situación. Hay que confiar en el trabajo que se hace, y tener claro que tenemos equipo para estar mucho más arriba."

Ánimos de Rubi: "Está con mucha fuerza, con muchas ganas de revertirlo, intentando hacer cambios, y que estos puedan dar frutos y se conviertan en puntos, que es lo que necesitamos para salir de esta situación."

Exigencia de la afición: "Esta ciudad te exige en función de lo que se espera del equipo. Paciencia creo que hay, pero si los resultados no llegan, esa paciencia se agotará."

Vuelta de Setién: "Está descartada totalmente. No pienso en otro entrenador que no sea Rubi en estos momentos. Espero que termine sus tres temporadas. No está planteada una opción que no sea Rubi. Quique, en estos momentos, entiendo que no está pensando en volver al Betis. No he hablado con ningún entrenador y entiendo que nadie en el nombre del Betis lo haya hecho."

Serra Ferrer: "A Lorenzo no se le cesó, le dijimos que tuviera un papel para el que estaba contratado en la dirección deportiva. No queríamos que estuviera en el día a día relacionado con la cantera, y él decidió no seguir con ese rol. Me arrepiento de que no se hubiera gestionado mejor, pero eso depende de muchas partes."

Planificación de la temporada: "Es correcta. Ninguna es perfecta, y a medida que pasa la temporada podemos echar en falta algún puesto concreto. Estando en buena disposición William y Javi García, la carencia del mediocentro no es tan importante."

Futuro: "El Betis sigue siendo una prioridad para mí, pero la función de presidente se hace como un servicio, para mí no es un lujo ser presidente. Si los béticos entienden que el club necesita un cambio, no tendré problemas en marcharme en la próxima junta."

Próximo partido: "El Betis necesita ganar cuanto antes porque es la base para coger confianza. Este partido es vital, porque si llegamos a esos partidos grandes sin puntos y sin confianza, lo vamos a pasar mal", sentenció el máximo mandatario de la entidad bética.