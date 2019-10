Víctor Fernández: "Hay que hacer reset y ganar "

Una situación excepcional

Durante la rueda de prensa se ha hablado sobre el estado físico de los jugadores. Sobre todo preocupa la posición de lateral derecho, donde hay una plaga de lesionados, ni Vigaray ni Delmas ni Zapater, que en ocasiones puede ocupar este puesto, están en condiciones de jugar, incluso el lateral derecho del filial tampoco puede porque esta expulsado. Ante esta circunstancia extraordinaria, Víctor plantea sacrificar a Guti de lateral.

Y es que una de las preguntas donde más se ha alargado ha sido en si puede haber cambio de sistema en el próximo partido. Víctor deja caer la posibilidad de una defensa de tres, ya que es la posición de central con la que más efectivos cuenta. El propio entrenador no ha querido dar muchas pistas sobre el once que pueda sacar en el campo del Sporting.

Aun así, Víctor ha hablado sobre jugadores en particular. Se ha centrado en el rol y estado de Papu y Kagawa, ambos jugadores no están rindiendo como se esperaba, pero la única manera de que se recuperen es jugando y teniendo minutos. También Víctor ha dejado claro que ha dado oportunidades a todos los jugadores, porque sin contar a Raton y a Zapater, solo son tres los jugadores que no han partido de titular esta temporada. Esto se ve en las alineaciones, Víctor aún no ha repetido once en lo que se ha disputado de temporada.

Al final Víctor quiere que no se repitan los mismos errores, y sobre todo no perder de la misma manera que la anterior jornada. Sería un buen punto de inflexión y poner fin a este bache. Sobre todo Víctor piensa que el partido: "Es un partido para buscar soluciones, no culpables", sentenció.