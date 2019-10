Leo Messi: "No vivo del gol"

El jugador argentino y capitán del FC Barcelona, Leo Messi, atendió al medio deportivo TyC Sports mediante una entrevista en exclusiva en la que analiza diversos asuntos relacionados con el fútbol argentino y sobre él, entre otras materias.

El azulgrana realizó la siguiente comparación del fútbol argentino con el español: "El River-Boca o el clásico rosarino son más o menos como el Barça-Real Madrid, pero en Argentina la gente está más loca. No ganar el Clásico significa mucho". A lo que añadió: "En España si pierdes no pasa nada. En Argentina no puedes salir de tu casa y es una locura, pero realmente es así. El fútbol en general la gente lo vive de esa manera. La locura del día a día se lleva también al fútbol".

Por otro lado, quiso dejar claro cuál es su equipo preferido del país sudamericano: "Hubo una época en la que decían que era de River. Fue cuando jugamos la final del Mundialito. También dijeron que era de Independiente, porque tenía puesta una camiseta de chico, pero solo me gustaba la remera. Obviamente siempre fui de Newell's y lo sigo siendo".

Acerca de las finales perdidas con la albiceleste en el Mundial y Copa América, expuso: "Llegamos a las finales, no es poca cosa. No todo pasa por ganar, hicimos muy feliz a la gente que sigue a la selección. Fue un dolor muy grande para todos, pero llegamos al último partido".

Cambiando de asunto, manifestó lo siguiente sobre él: "No soy un típico goleador, me gusta más llegar de atrás, estar en contacto con la pelota y crear. También me gusta llegar y hacer goles, pero no vivo del gol. Si paso mucho tiempo sin tocarla me voy del partido y prefiero estar cerca siempre".

También habló sobre uno de sus amigos y compañero de la selección, el Kun Agüero: "Le conozco desde los 17 años, tenemos una relación espectacular. Si bien no convivimos. Con Luis Suárez nos conocemos hace 5 años y estamos todos los días juntos, vivir el día a día hace que la relación sea más fuerte todavía, pero con el Kun también tenemos una amistad fuerte".