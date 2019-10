Rubi: "El entrenador tiene muchísimas ganas de pelear"

Rubi se juega su continuidad en el banquillo del Real Betis en la noche del miércoles en el Benito Villamarín, al igual que Fran Escribá al frente del Celta. Dos entrenadores en apuros que acuden a la cita con la necesidad de conseguir tres puntos que no sólo les alejen de los puestos bajos de la tabla, sino que también le permitan a uno de ellos seguir dirigiendo a su plantilla.

Rubi confía en hacerse con la victoria ante el Celta

El técnico verdiblanco, horas antes de esa cita vital, ha atendido a los medios de comunicación, y mantiene que no existen dudas en cuanto a su profesionalidad: "Lo que siento es que tenemos que intentar ganar como sea. No pueden ver a un entrenador que tiene dudas en su trabajo, por lo menos la plantilla no lo puede ver y no lo hay", aseguró el catalán.

El ex del Espanyol reafirma su condición de mando, y precisamente por la responsabilidad que conlleva estar al frente de un equipo que milita en Primera División, no puede mostrar ningún tipo de debilidad si quiere vencer: "Si el entrenador, que es el capitán del barco, muestra signos de debilidad, va a ser más fácil perder que ganar. Por lo tanto, todo esto no va a ser nunca una posibilidad, porque no es así."

Rubi dando indicaciones | Fotografía: LaLiga

A título personal, Rubi ha destacado las ganas que tiene de que empiece a rodar el balón sobre el césped del Benito Villamarín, y más aún, de llevarse la victoria. Además, también ha recalcado que se están haciendo cambios en el equipo y la plantilla está aprendido de errores cometidos en anteriores compromisos, que se intentarán evitar contra un Celta que también llega a Sevilla con necesidad de sumar, al igual que el equipo local: "El entrenador tiene muchísimas ganas de pelear, de buscar pequeñas ayudas al equipo, porque cada partido se dan situaciones para el siguiente", sentenció el técnico.