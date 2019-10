Real Betis - R.C. Celta de Vigo: puntuaciones del Real Betis, 11ª jornada de LaLiga Santander

El Real Betis consiguió la victoria en la undécima jornada de Liga tras imponerse por dos goles a uno a un Celta que quizás mereció algo más.

Los de Rubi siguen demostrando grandes carencias sobre el terreno de juego y pese a la victoria, son muchas las dudas que planean sobre el cuadro hispalense.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C.: Sin calificar.

Joel Robles

7 | Eficaz en las que pudo. El guardameta estuvo muy correcto en todas las líneas, realizando un par de intervenciones de mérito. En el gol recibido de penalti no pudo hacer nada.

Emerson

9 | Contundente arriba y abajo. El recién convocado por la Selección Brasileña realizó un gran partido siendo contundente atrás y muy efectivo arriba. El lateral sigue provocando varias jugadas de peligro cuando se suma al ataque y de nuevo volvió a perforar la portería contraria.

Feddal

6 | Estuvo muy correcto. El marroquí volvía a la titularidad y no dejó escapar la oportunidad. Estuvo muy implicado en labores defensivas, y realizó varios despejes cuando el Celta acosaba a la portería bética con varios centros desde las bandas.

Mandi

7 | Atento en todo momento. El actual campeón de la Copa de África sigue mereciendo la titularidad en este equipo. Volvió a desempeñar un papel importante en la defensa, e inspira jerarquía y confianza a los demás. El argelino supo en todo momento cuándo entrar al esférico y cómo colocarse en las jugadas a balón parado del rival. Sigue mejorando su nivel desde el inicio de Liga.

Álex Moreno

6 | Más ausente que en otros encuentros. El lateral zurdo sigue demostrando que es un jugador muy valioso para este Betis. Con una velocidad endiablada y correcto en defensa, el futbolista se marcó un buen partido ante unos difíciles rivales como Rafinha, Iago Aspas etc. El ex del Rayo no creó tanto peligro arriba como lo hiciese en anteriores duelos, pero sigue afianzándose en el once y poniéndoselo difícil a su compañero de equipo Pedraza.

Bartra

9 | Se comió su nueva posición. El central español fue de lo más destacado en el encuentro. Demostró una gran adaptabilidad a la posición de mediocentro a pesar de jugar siempre como defensa. Lo hizo realmente bien y demostró estar en un gran nivel en el terreno de juego. Sin duda el experimento de Rubi resultó salir satisfactorio.

Ismael

8 | Debut más que aceptable en el Villamarín. El canterano saltaba de inicio tras la lesión de Javi García. Demostró tener personalidad y pedía el balón constantemente. El futbolista fue atrevido y pese a su juventud, hizo un gran estreno frente a sus aficionados. Realizó una falta sobre Rafinha (que terminó en cartulina amarilla), y en su ejecución vino el penalti favorable al conjunto de Fran Escribá. Buen estreno como titular del joven bético.

Joaquín

5 | El del Puerto no estuvo muy presente. La leyenda del conjunto bético no estuvo muy participativo durante todo el tiempo que estuvo en el terreno de juego. Quizás no se encuentre en su mejor forma física, aunque solo estar como titular a sus 38 años ya dice mucho. El ex internacional español lo intentó incluso llegando con peligro en una ocasión al poco de comenzar la segunda parte. Fue sustituido en el minuto 63 por Andrés Guardado.

Canales

9 | Vuelve el Sergio que añoraban en Heliópolis. El centrocampista cántabro volvió a demostrar la clase de jugador que es con un recital de jugadas con una fuerza y conducción envidiables. Sigue poniéndose a tono, y estuvo muy participativo durante todo el encuentro. Fue uno de los más destacados sobre el verde.

Fekir

7 | Ráfagas de magia. El campeón del mundo volvió a demostrar la clase de futbolista que es. Imaginándose jugadas que solo un genio puede conseguir, y echándose al equipo en la espalda en varias facetas del juego. Pero no consigue la continuidad, y por eso muestra facetas en las que apenas se aprecia en el campo. Su calidad es indiscutible, y tras recibir un balón llovido después de un mal despeje del defensa vigués, el galo consiguió con un golpeo sutil perforar la portería rival y conseguir los tres puntos para los suyo.

Borja Iglesias

6 | Muy luchador en el primer tiempo, desaparecido en el segundo. El gallego saltó al campo con un cuchillo entre los dientes, dispuesto a ayudar a su equipo en un momento difícil. Tuvo su gran ocasión tras un buen regate y disparo cruzado que despejó el portero.

Andrés Guardado

7 | Sacrificado y aportó experiencia. El mexicano entró en la segunda parte sustituyendo a Joaquín. Dio estabilidad a un equipo que estaba siendo acosado por el conjunto rival. Demostró fiabilidad en el pase y detuvo jugadas con cierto peligro.

Lainez

6 | Destellos del jugador que se espera. El joven extremo volvió a enfundarse la camiseta de su equipo, aunque solo fuera por un cuarto de hora. Intentó demostrar su calidad, aunque no tuvo muchas ocasiones de hacerlo. El gol de Fekir estuvo precedido por una falta recibida por Diego.

Loren

6 | A punto de marcar otra diana. El pichichi de la categoría entró en la segunda parte tras comenzar el partido desde el banquillo. Su olfato goleador, es indiscutible y tras un saque de córner, el delantero estuvo a punto de anotar, pero el balón salió rozando el palo.

Rubi

8 | Estuvo valiente y acertado en los cambios. El técnico catalán tenía una difícil papeleta. Decidió salir de inicio con un inexperto Ismael y con Bartra jugando en una posición que no era la suya. El experimento funcionó, y en la segunda parte, cuando más necesitado estaba el equipo, consiguió dar ese aire fresco dando entrada a jugadores ofensivos. No realizó un gran partido el equipo sevillano, pero pese a la tensión sufrida, el entrenador consiguió que los futbolistas fueran todos a una.