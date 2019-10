Gerard Piqué: "El día que no disfrute tocará dar un paso al lado"

Como si de una terapia o una rutina se tratase, Gerard Piqué volvió este miércoles a aparecer en los medios de comunicación. Con el tono cercano y entrañable que tanto lo caracteriza, el central del FC Barcelona repasó toda la actualidad que envuelve a él y a su equipo en el programa El Larguero de la Cadena Ser. Lo hizo junto al extenista Albert Costa, con quien aprovechó para dar más detalles acerca del nuevo formato de la Copa Davis que tendrá lugar en la Caja Mágica de Madrid en apenas veinte dias y que organiza la empresa comandada por el futbolista Cosmos: "Queda mucho por hacer, tiene muy buena pinta. El torneo necesitaba cambios y se estaba devaluando. Al final es un Mundial, la competición más histórica del mundo del tenis y vimos que hacía falta cambiar cosas". Precisamente, el comienzo de la Davis coincide sin embargo con el desplazamiento del club azulgrana a la capital: "Las prioridades son las prioridades", zanjó el futbolista.

A pesar de que buena parte de su entrevista giró entorno al mundo del tennis en el que se mueve el jugador blaugrana, no se escapó Gerard Piqué de repasar la actualidad de su equipo junto al periodista Manu Carreño. En relación a sus desplazamientos a Madrid para organizar el torneo, Piqué aseguró: "Cuando me pongo la camiseta del Barça, vivo la rivalidad con el Madrid al límite. Fuera lo entiendo distinto, nunca he tenido una mala palabra hacia el equipo o la ciudad. Siempre me he llevado muy bien con los jugadores del Madrid". Por otro lado, la preparación del torneo tenístico no afecta al rendimiento futbolístico, tal y como reconocía el propio jugador: "Creo que desconectar también es importante. Respetamos todas las opiniones, pero sé lo que hago bien y mal. Mi objetivo es mejorar día a día para ser mejor jugador. Viajo mucho, más de lo que la gente cree, pero forma parte de nuestra vida privada. Damos demasiada importancia al fútbol y a lo que le rodea", redundó Piqué en cuanto a su vida fuera de los terrenos de juego, donde "aún tenemos muchos proyectos".

En cuanto a su carrera futbolística, el defensa azulgrana, que termina su actual contrato en 2022, prefiere pensar en objetivos a corto plazo: "Pensar en tres años vista en el mundo del fútbol es una locura. Ahora estoy disfrutando con lo que hago. El día que no lo disfrute o no tenga tanta importancia tocará dar un paso al lado, pero de momento me lo paso muy bien". En este sentido, siempre se ha relacionado a Piqué con la directiva del FC Barcelona: "A corto plazo no me veo como presidente. El mundo de la empresa me llena muchísimo. No me quiero meter en este mundo, aunque siempre he tenido esas ganas de ser presidente. No me he visto nunca como entrenador y desde pequeño amo al Barça, pero me apetece probar cosas distintas".

Sobre el momento por el que pasa el equipo culé, Piqué destacó: "Después de lo de Slavia parece que se acababa el mundo. El partido contra el Valladolid ratifica el buen momento en el que estamos. Los primeros seis meses son para tomarle el pulso a la competición, es cuando competimos mejor". El futbolista azulgrana también tuvo palabras para Leo Messi y Antoine Griezmann: "Es una buena relación que acaba de empezar. Con Luis Suárez son casi como hermanos, y es difícil que en tres meses sea así". Tampocó pasó por alto la posibilidad del regreso de Neymar a la entidad culé: "En el fútbol puede pasar de todo, y ya se ha demostrado. Neymar ya sabía que se iba a una cárcel de oro, pero siempre tendrá las puertas abiertas. En su momento nos planteamos rebajar el contrato, siempre para ayudar al club".

Finalmente, Piqué habló también sobre la situación generada a raíz del Clásico que finalmente no se disputó en la ciudad condal: "Podíamos haber jugado perfectamente. En España nunca ha habido violencia en un campo de fútbol. La gente estará en la calle igualmente. Se ha magnificado un problema que no era".