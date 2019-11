Zinedine Zidane: "Cuento con todos los jugadores"

El técnico del Real Madrid atendió a los diferentes medios de comunicación que se reunieron en la Ciudad Real Madrid en la rueda de prensa previa al duelo entre el conjunto madrileño y el Real Betis de Rubi. El partido, que corresponde a la duodécima jornada de la competición doméstica, comenzará a las 21:00 horas del sábado 2 de noviembre.

Análisis del Real Betis

Zinedine Zidane comenzó su comparecencia ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Betis analizando a su próximo rival.

El técnico francés habló sobre la importancia de dar todo sobre el césped del Santiago Bernabéu con el objetivo de continuar inmersos en una dinámica positiva que se inició tras el 5-0 ante el Leganés: "Todos los equipos vienen a jugar y quieren sacar algo positivo de aquí. Tenemos que estar listos y preparados para un partido complicado. Debemos dar el máximo porque cada partido es una historia diferente".

Eclosión de Fede Valverde

El sensacional estado de forma de Fede Valverde se ha convertido en uno de los temas a tratar en las últimas ruedas de prensa del entrenador francés del Real Madrid.

El centrocampista uruguayo está siendo uno de los jugadores más destacados de los últimos encuentros del Real Madrid. Consecuentemente, Zidane, tras ser preguntado por él, afirmó: "No creo que sea como Pogba. Es un jugador joven, con mucho futuro y también con presente. A mí no me sorprende, es un jugador importante. Somos 25 titulares, pero no es una versión low cost de Paul Pogba".

Situación y lesión de Gareth Bale

Gareth Bale no disputó el partido ante el Leganés y ante el Mallorca por encontrarse lesionado e inmerso en el proceso de recuperación de dicha lesión.

El extremo galés tampoco será de la partida ante el Real Betis, por lo que Zidane zanjó en rueda de prensa: "Este tema ya está antiguo. Bale está aquí y poco a poco va aprendiendo. Nosotros estamos con él y queremos que vuelva con el equipo".

Gareth Bale, hace escasos meses, parecía tener las horas contadas en el Real Madrid. El futuro del capitán de la Selección de Gales parecía estar lejos del Bernabéu y cerca de la Superliga China. Sobre ello, Zinedine Zidane aseveró: "No tengo que convencerle de nada porque está aquí. Está entrenando, no está disponible todavía, pero está aquí en el Real Madrid".

Rodrygo y Vinicius Jr

"Todos los jugadores saben que pueden jugar y deben estar preparados. Rodrygo está jugando ahora y Vinicius Jr debe seguir trabajando. Ellos saben que cuento con todos los jugadores", aseguró el técnico galo del Real Madrid tras ser preguntado por las titularidades de Rodrygo Goes y las suplencias de Vinicius Jr, al que parece que su compatriota le ha ganado el puesto.

Además, el técnico francés aconsejó a Rodrygo: "Lo que intento es que esté tranquilo. Él debe trabajar porque tiene 18 años, debe estar tranquilo y preparado. Es joven, pero tiene calidad y personalidad".

Sobre Vinicius Jr y su ubicación en el terreno de juego, especialmente en la banda izquierda, Zinedine Zidane dijo: "Él se encuentra mejor en esa banda, tiene que jugar donde esté más cómodo, aunque tiene calidad para jugar en las dos bandas. Tiene que seguir trabajando. Ojalá poder convocar a todos como se hace en otras ligas"

Ansiedad y estrés de Marcelo

Marcelo, uno de los capitanes de la entidad blanca, aseguró hace un par de días que durante su etapa como futbolista profesional no todo ha sido bonito y un camino de rosas, sino que también ha pasado por crisis de ansiedad y altos niveles de estrés.

Zinedine Zidane habló sobre las declaraciones del lateral brasileño y afirmó: "No sabía de esas declaraciones. Pero es normal estar nervioso antes de una final de Champions. Estás más estresado, es completamente normal. Yo también lo he vivido como jugador".

El Clásico

El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid de la décima jornada de la Liga Santander no se disputó en el Camp Nou y ambos clubes tuvieron que acordar una nueva fecha, el 18 de diciembre.

Debido a esto, el Real Madrid y el Barça contaron con más tiempo para descansar y preparar los partidos de la Jornada 11 de la competición doméstica. Zidane trató este tema en rueda de prensa y añadió: "Nosotros jugamos cuando nos digan que tenemos que jugar. Preparamos el partido de Leganés bien, con un poco más de tiempo. El Clásico lo vamos a tener que jugar".

Hazard y sus últimos partidos

"Nosotros le vemos mejor. Lo que le falta es marcar con regularidad. Estamos contentos con lo que hace en el campo, pero necesita tiempo. Cuando empiece a marcar estaremos aun más contentos", afirmó el entrenador del Real Madrid.

Eden Hazard marcó su primer gol oficial con la elástica blanca en la victoria de los hombres de Zidane ante el Granada y se encuentra en una dinámica ascendente.

Sobre la posible timidez del extremo belga sobre el verde, Zidane zanjó: "No creo que sea tímido. Contra el Galatasaray disparó en las que tuvo. Él ve cosas que muchos otros no ven, por eso a veces intenta el pase y no el disparo. Todo el mundo quiere ver a Hazard metiendo goles. Yo lo veo mejor cada día".

Elogios a Casemiro

Casemiro, desde su llegada, se ha convertido en el sostén del Real Madrid. El centrocampista brasileño cumple a la perfección su labor como eje de la medular y como stopper, siendo, sin duda alguna, uno de los mejores jugadores que hay en su demarcación.

Zinedine Zidane elogió al brasileño: "Está en un puesto complicado. Es una labor que él hace muy bien. Hay pocos jugadores de las características que él tiene. No sé si está en su mejor momento, pero queremos que siga así".

Regularidad y portería a cero

"Es lo que estamos buscando. Cada partido intentamos dejar la portería a cero y mañana tenemos otra gran oportunidad de hacer un gran partido", aseguró el técnico galo del Real Madrid.

Ante el Leganés, Courtois consiguió dejar la portería a cero, uno de los objetivos a conseguir del conjunto blanco dirigido por Zinedine Zidane.

XI ante el Real Betis

Sobre la posibilidad de que Zidane ya tenga en mente su alineación inicial ante el conjunto andaluz: "Hay jugadores que están mejor y otros peor. No tengo un 'Plan A' o un 'Plan B'. Cada tres días tengo que dejar fuera a jugadores de calidad y cuento con todos. Yo intento elegir a los que mejor están, pero puedo cambiar. No me gusta que se diga que tenga un equipo A o un equipo B o C. No es verdad".