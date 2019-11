Diego Martínez: "Vamos a ser un equipo competitivo contra la Real"

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, ha comparecido en sala de prensa este sábado para valorar cómo afronta su equipo el partido contra la Real Sociedad, que se jugará en el estadio Nuevo Los Cármenes este domingo, a las 21:00 horas. El técnico gallego ha destacado que "uno nunca puede elegir cómo llega" a un partido, pero lo que tiene claro es que va a ser "un equipo competitivo" contra la Real Socidad.

Diego Martínez ha asegurado que comparte que la toma de decisiones con tres partidos en una misma semana está "condicionada", pero ha comentado que saca "el once más adecuado", que "en una semana así existe". "Por fortuna, tenemos piernas frescas, aunque con prudencia. No un once completo, pero sí varios. Algunos que venían de lesión tuvieron tiempo competitivo. Me preocupa ahora la recuperación. Este es el día de más sensación de fatiga. Habrá que ver alguna de las molestias", ha apuntado.

El Granada CF ya ha dejado atrás la derrota sufrida en Getafe este jueves. Diego Martínez ha dicho que el partido "ya pasó" y lo han analizado y aprenden "pase lo que pase". "La derrota forma parte de los procesos. No nos gusta, intentamos evitarla, pero es así. Hay que aceptarla con cierta naturalidad y con ganas de mejorar. No hay tiempo de lamentos. Hay que valorar a los equipos europeos como el Getafe. No es una cuestión física, sino que hay que poner la energía y atención en otra cosa", ha señalado.

"Será un partido de máximo nivel en Los Cármenes, un gran encuentro de fútbol"

Sobre el rival que el Granada CF tendrán enfrente este domingo, la Real Sociedad, Diego Martínez ha asegurado que es el equipo que más le ha "impactado en positivo". "Me gusta todo de la Real: su idea de juego, dinamismo, verticalidad, buen nivel técnico arriba y en otras líneas, empezando por el portero. Me gusta su entrenador. Es un equipo que emociona al mundo del fútbol", ha indicado. El gallego ha comentado que será un "partido muy complicado" porque a la Real le gusta "tener el balón y lo tiene con intención de ir hacia delante". También ha resaltado que el equipo txuri urdin "presta atención a los detalles" y será un partido "de máximo nivel en Los Cármenes, un gran encuentro de fútbol".

El Granada CF juega en casa y eso es "positivo" para su entrenador "en cualquier circunstancia". El gallego ha comentado que la afición granadinista canta "orgullosos de nuestros jugadores" y que ellos se sienten orgullosos de ellos y lo ha ejemplificado con una anécdota que sucedió cuando llegaron al aeropuerto de Granada tras la derrota en Getafe: "Los taxistas aplaudieron al equipo. Esto tiene dos lecturas: la conexión con la afición, de ahí el orgullo, y hacerlo después de una derrota. Si de por sí damos el máximo, nuestro límite, a veces por encima de nuestras posibilidades, detalles como este hacen que nos entreguemos más. Gracias a estos taxistas por su apoyo después de una derrota. Este sentimiento está creciendo de la mano".

Para ganar a la Real Sociedad, Diego Martínez tiene claro que el Granada CF tiene que "tener personalidad con el balón", la que suele tener, "como en la segunda parte en Getafe". Y también debe tener la intención de "atacar al rival, yendo a los espacios desprotegidos". El gallego también ha señalado que el acierto es lo que no está en las manos de su equipo. "Queremos, pero esto es un juego y puedes tenerlo o no. Es importante cuando no tengamos la pelota, cerrar sus líneas de pase. No hay que apurarse si la Real tiene la posesión. La ha tenido en el campo del Sevilla, Celta... Y luego tener nuestras señas: recuperar en campo contrario, concentración... Pero, sobre todo tomar buenas decisiones con la pelota", ha agregado.

"El equipo ha sabido responder a las bajas importantes"

En el Granada CF tienen importancia todos los jugadores, como ha destacado en más de una ocasión el entrenador gallego. Diego Martínez ha recodado que los que no han debutado han sido por lesión, más Aarón,el portero suplente, y que "por fortuna, se ha dado una circunstancia: el equipo ha sabido responder a las bajas importantes, dicho por el engranaje del equipo". "Esto ha incorporado competencia interna y jugadores a la causa. Hay que ser consciente de una realidad: queremos ganar todos los partidos, aspiramos a eso, pero no lo hace nadie, ni siquiera los de mayor nivel, ni los All Blacks. Para optar a la victoria, tenemos que exprimirnos al máximo y aprovechar los estados de rendimiento, diferentes dibujos, innovando, buscando soluciones", ha destacado el técnico de los rojiblancos. Eso es lo que ha hecho su equipo durante año y medio y es su estilo y lo que les ha llevado a Primera con buenos resultados. "Luego hay procesos en los que hay que tener paciencia. Ahí está el caso de Max Gonalons. Desde que jugó en Valladolid con el de los dos últimos partidos, hay una evolución. Quiere y trabaja para estar a su mejor nivel, con buena disposición. Todo tiene su proceso y lo estamos disfrutando ahora. Si no está para tres partidos, lo tendrá que estar", ha añadido.

Respecto a los jugadores que se encuentran aún en la enfermería, como es el caso de Ángel Montoro y de Fede Vico, el entrenador ha asegurado que "intentarán estar para Valencia", pero no sabe si llegerán. "Esto de la disponibilidad es relativo. ¿Está sano? Puede, pero para cuánto tiempo, en qué condiciones... Agradezco el esfuerzo de Quini y Puertas, porque no estaban para 45 minutos, pero se atrevieron", ha comentado.

Para Diego Martínez, "Puertas es un chico especial, que ha tenido un rendimiento magnífico y es buen tipo fuera del campo". El técnico ha puesto con él un ejemplo: "El foco va cuando hace gol o acciones ofensivas de aguantar el balón o dar asistencias, pero también hay que hablar cuando le tocó no jugar. Reconocía su momento de juego y trabajó para mejorar. Quiero destacar el partido que hizo contra Osasuna, siguiendo a Estupiñán. Fue clave para ganar el encuentro. Por eso digo que lo más importante de este equipo es la generosidad de mis jugadores. En aquel día, externamente no fue brillante, pero internamente fue vital para ganar. Dice mucho de su compromiso".