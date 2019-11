Svetislav Pešić: "No ha sido nuestro mejor partido"

El FC Barcelona, tras perder en la Euroliga ante el Olimpia Milano, ha vuelto a las andadas en la Liga Endesa. El conjunto azulgrana se ha enfrentado este domingo al Montakit Fuenlabrada en el encuentro correspondiente a la jornada 7 del campeonato nacional. En él, ha vuelto a la senda de la victoria gracias a un resultado cosechado de 87-74.

Tras la finalización del encuentro, Svetislav Pešić realizó la rueda de prensa protocolaria post partido en las instalaciones del Palau Blaugrana, donde ha respondido a las diferentes cuestiones que han envuelto el choque y las referentes a la actualidad deportiva de los culés.

El entrenador arrancó su comparecencia haciendo una valoración sobre el duelo vivido ante el equipo madrileño, en la que ha elogiado a su rival: "No empezamos bien el duelo, ellos tenían una energía adicional. Defendieron muy bien contra nosotros, estuvieron agresivos. Nos sorprendimos, pero reaccionamos. No estamos acostumbrando a este nivel defensivo del Fuenlabrada. También jugador muy bien en transición y en el 1 vs 1”. A lo que añadió: “Estuvimos mejor en el segundo tiempo, con más concentración en defensa, en rebote, con más intensidad y más deseo de ganar en el duelo individual. No ha sido nuestro mejor partido de la temporada".

También fue cuestionado acerca de la charla que realizó a su equipo una vez conseguida la victoria: "El vestuario es un lugar donde el entrenador habla con los jugadores y los jugadores con el entrenador, ellos preguntan". Por otro lado, manifestó sobre el desgaste de sus jugadores: "Ha sido una semana muy larga, con viajes, un partido muy intenso contra el Valencia… Tenemos algunos jugadores que necesitan mejorar, especialmente los que no han jugado en los últimos partidos por problemas físicos".

En lo referente a las molestias físicas de Víctor Claver, respondió: "No sé lo que tiene. No podía continuar, tenía dolor muscular. Espero que no sea peligroso. Si es grave, el doctor me informa, y no me ha informado. Tiene que hacerse un examen médico".